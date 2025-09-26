Gladenbacher SC setzt Vormarsch fort

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Gladenbach. Der Gladenbacher SC bleibt in der Fußball-Kreisoberliga Nord auf dem Vormarsch. Am Mittwochabend gelang der Mannschaft von Trainer Nils Waldschmidt im Heimspiel gegen den SV Emsdorf, mit dem der 8. Spieltag abgeschlossen wurde, ein 2:0 (0:0)-Sieg. Die Gladenbacher sind seit nunmehr sechs Ligaspielen ungeschlagen und liegen als Tabellenfünfter nur noch einen Punkt hinter dem Relegationsplatz-Inhaber SV Großseelheim zurück.