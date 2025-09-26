Gladenbacher SC setzt Vormarsch fort

Gladenbach. Der Gladenbacher SC bleibt in der Fußball-Kreisoberliga Nord auf dem Vormarsch. Am Mittwochabend gelang der Mannschaft von Trainer Nils Waldschmidt im Heimspiel gegen den SV Emsdorf, mit dem der 8. Spieltag abgeschlossen wurde, ein 2:0 (0:0)-Sieg. Die Gladenbacher sind seit nunmehr sechs Ligaspielen ungeschlagen und liegen als Tabellenfünfter nur noch einen Punkt hinter dem Relegationsplatz-Inhaber SV Großseelheim zurück.