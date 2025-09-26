 2025-09-26T13:47:28.965Z

Ligabericht
Die Gladenbacher Fußballer dürfen sich auch im Heimspiel gegen Emsdorf über drei Punkte freuen. © Jens Schmidt
Die Gladenbacher Fußballer dürfen sich auch im Heimspiel gegen Emsdorf über drei Punkte freuen. © Jens Schmidt

Gladenbacher SC setzt Vormarsch fort

Teaser KOL NORD: +++ Nach dem 2:0-Heimsieg gegen den SV Emsdorf ist die Truppe von Trainer Waldschmidt seit sechs Spielen ungeschlagen und hat nur noch einen Punkt Rückstand auf Relegationsplatz 2 +++

Verlinkte Inhalte

KOL GI/MR Nord
Gladenbach
SV Emsdorf

Gladenbach. Der Gladenbacher SC bleibt in der Fußball-Kreisoberliga Nord auf dem Vormarsch. Am Mittwochabend gelang der Mannschaft von Trainer Nils Waldschmidt im Heimspiel gegen den SV Emsdorf, mit dem der 8. Spieltag abgeschlossen wurde, ein 2:0 (0:0)-Sieg. Die Gladenbacher sind seit nunmehr sechs Ligaspielen ungeschlagen und liegen als Tabellenfünfter nur noch einen Punkt hinter dem Relegationsplatz-Inhaber SV Großseelheim zurück.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 026.9.2025, 16:39 Uhr
RedaktionAutor