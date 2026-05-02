Gladenbacher SC II macht sein Meisterstückw

Start frei für die Weißbier-Dusche! Kapitän Jonathan Barth eröffnet nach dem 5:2-Sieg in Holzhausen schwungvoll die Meistersause der Gladenbacher B-Liga-Truppe. © Jens Schmidt

Marburg-Biedenkopf. Es ist vollbracht! Mit einem 5:2-Erfolg in Holzhausen hat der Gladenbacher SC II am Mittwochabend vorzeitig die Meisterschaft der Fußball-Kreisliga B Biedenkopf unter Dach und Fach gebracht. Nach dem 22. Saisonsieg weist der Spitzenreiter 16 Punkte Vorsprung auf die SG Nordkreis auf, deren Heimspiel gegen Türk Gücü Breidenbach II kurzfristig auf den 12. Mai verlegt wurde, und die bis Saisonende nur noch 15 Zähler einfahren kann. Das ebenfalls für Mittwoch angesetzte Heimspiel des ebenfalls noch im Kampf um den A-Liga-Relegationsplatz stehenden Tabellendritten SG Dautphetal gegen Vatanspor Dautphe II wurde auf kommenden Mittwoch verschoben. Die SG FV Breidenbach III/Wiesenbach gewann das Kellerduell mit Versbachtals Reserve mit 4:1.