 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht
– Foto: Timo Babic

Gladenbacher SC II feiert einen Kantersieg

Teaser KLB BIEDENKOPF: +++ Primus Gladenbacher SC II feiert in der Fußball-Kreisliga B Biedenkopf einen zweistelligen Sieg. Auch der SSV Bottenhorn und die SG Dautphetal feiern klare Erfolge +++

Verlinkte Inhalte

Kreisliga B Biedenk.
Bottenhorn
SG Dautphetal
SG Nordkreis II
Breidenbach II

Marburg-Biedenkopf. „Im Dutzend billiger“ hieß eine Hollywood-Komödie von 2003. Sprichwörtlich bedient wird am Samstag die Reserve der SG Versbachtal gewesen sein. Denn im Spiel der Fußball-Kreisliga B Biedenkopf hat Primus Gladenbacher SC II den Versern ein deftiges 12:0 eingeschenkt. Auch die GSC-Verfolger gaben sich keine Blöße.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 019.10.2025, 21:38 Uhr
RedaktionAutor