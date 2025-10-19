Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Timo Babic
Gladenbacher SC II feiert einen Kantersieg
Teaser KLB BIEDENKOPF: +++ Primus Gladenbacher SC II feiert in der Fußball-Kreisliga B Biedenkopf einen zweistelligen Sieg. Auch der SSV Bottenhorn und die SG Dautphetal feiern klare Erfolge +++
Marburg-Biedenkopf. „Im Dutzend billiger“ hieß eine Hollywood-Komödie von 2003. Sprichwörtlich bedient wird am Samstag die Reserve der SG Versbachtal gewesen sein. Denn im Spiel der Fußball-Kreisliga B Biedenkopf hat Primus Gladenbacher SC II den Versern ein deftiges 12:0 eingeschenkt. Auch die GSC-Verfolger gaben sich keine Blöße.