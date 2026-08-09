 2026-08-06T13:32:42.897Z

Ligabericht

Gladenbacher SC gelingt ein Kreisoberliga-Start nach Maß

Teaser KOL NORD: +++ Kreisoberliga: Während der GSC den VfL Neustadt 3:0 schlägt, ist Silberg/Eisenhausen die in Neustadt errungenen Punkt wieder los. Der FSV Buchenau feiert einen 4:3-Coup in Roßdorf +++

von Redaktion · Gestern, 20:16 Uhr · 0 Leser
Jason Barth (rechts), hier im Zweikampf mit Neustadts unglücklichem Elfmeterschützen Tom Bauscher, brach beim 3:0-Heimsieg mit seinem Tor den Bann für die überlegenen Gladenbacher. © Jens Schmidt
Jason Barth (rechts), hier im Zweikampf mit Neustadts unglücklichem Elfmeterschützen Tom Bauscher, brach beim 3:0-Heimsieg mit seinem Tor den Bann für die überlegenen Gladenbacher. © Jens Schmidt

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Marburg-Biedenkopf. Einen Punktspielstart nach Maß hat der Gladenbacher SC in der Fußball-Kreisoberliga Nord mit dem 3:0-Heimsieg gegen den VfL Neustadt hingelegt. Wiederaufsteiger FSV Buchenau feierte einen 4:3-Auswärtscoup beim RSV Roßdorf, nicht weniger spektakulär war das 4:4 des FC Türk Gücü Breidenbach beim VfL Dreihausen.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.