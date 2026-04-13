 2026-04-10T07:15:08.667Z

Ligabericht

Gladenbach verspielt 2:0-Führung beim Kreisoberliga-Dritten

Teaser KOL NORD: +++ Der GSC muss sich in Emsdorf mit einem 2:2 begnügen, der VfL Weidenhausen unterliegt dem Tabellenzweiten trotz Blitzstart 1:3, Türk Gücü verschuldet seine 2:3-Heimpleite selbst +++

von Redaktion · Heute, 14:13 Uhr · 0 Leser
Türk-Gücü-Spielertrainer Burak Aksoy (Mitte, links) in den Fängen des Marburger Sportfreunds Lars Henric Zander. Breidenbachs Elfmetertorschütze Mustafa Kocaaslan (links) und Blau-Gelb-Kicker Bastian Sasse (rechts) verfolgen den Zweikampf mit Argusaugen. © Lars Hinter
Türk-Gücü-Spielertrainer Burak Aksoy (Mitte, links) in den Fängen des Marburger Sportfreunds Lars Henric Zander. Breidenbachs Elfmetertorschütze Mustafa Kocaaslan (links) und Blau-Gelb-Kicker Bastian Sasse (rechts) verfolgen den Zweikampf mit Argusaugen. © Lars Hinter

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KOL GI/MR Nord
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FSG Südkreis
SV Großseelh
FV Wehrda

Marburg-Biedenkopf. In der Fußball-Kreisoberliga Nord hat Eintracht Stadtallendorf II mit dem 6:1-Sieg in Amöneburg den nächsten Schritt zu Meisterschaft getan. Der Rangzweite SV Großseelheim gewann 3:1 beim Tabellenvorletzten VfL Weidenhausen und liegt nun vier Punkte vor dem SV Emsdorf, der sich gegen den Gladenbacher SC nach 0:2 noch zum 2:2 rettete. Türk Gücü Breidenbach verschuldete seine 2:3-Heimpleite gegen die SF/BG Marburg II größtenteils selbst.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.