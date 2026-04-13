Gladenbach verspielt 2:0-Führung beim Kreisoberliga-Dritten

Türk-Gücü-Spielertrainer Burak Aksoy (Mitte, links) in den Fängen des Marburger Sportfreunds Lars Henric Zander. Breidenbachs Elfmetertorschütze Mustafa Kocaaslan (links) und Blau-Gelb-Kicker Bastian Sasse (rechts) verfolgen den Zweikampf mit Argusaugen. © Lars Hinter

Marburg-Biedenkopf. In der Fußball-Kreisoberliga Nord hat Eintracht Stadtallendorf II mit dem 6:1-Sieg in Amöneburg den nächsten Schritt zu Meisterschaft getan. Der Rangzweite SV Großseelheim gewann 3:1 beim Tabellenvorletzten VfL Weidenhausen und liegt nun vier Punkte vor dem SV Emsdorf, der sich gegen den Gladenbacher SC nach 0:2 noch zum 2:2 rettete. Türk Gücü Breidenbach verschuldete seine 2:3-Heimpleite gegen die SF/BG Marburg II größtenteils selbst.