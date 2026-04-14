Gladenbach und SG Nordkreis fordern Kreisoberliga-Topteams

Luis Weber (links) gastiert am Mittwoch mit dem Gladenbacher SC in Großseelheim, Tobit Dörnbach (rechts) mit der SG Nordkreis in Emsdorf. © Jens Schmidt

Marburg-Biedenkopf. Zwei heimische Teams stehen am Mittwochabend in der Fußball-Kreisoberliga Nord vor Kräftemessen mit Aufstiegskandidaten. Der Gladenbacher SC tritt um 18.30 Uhr beim Tabellenzweiten SV Großseelheim an, die SG Nordkreis ist ab 19 Uhr beim Rangdritten SV Emsdorf gefordert. Beide Mannschaften kommen jeweils mit einem 2:2 aus dem Wochenende, bewerten ihren Punktgewinn aber durchaus unterschiedlich.