Gladenbach sucht seine Chance gegen Primus

Marburg-Biedenkopf. Für die meisten Vereine ist die Hälfte der Saison in der Fußball-Kreisoberliga Nord bereits absolviert. So kommt es etwa für den Gladenbacher SC zum Wiedersehen mit dem Gegner des ersten Spieltags. Am 3. August dieses Jahres ging Gladenbach bei der Hessenliga-Reserve von Eintracht Stadtallendorf mit 1:8 unter. Das Rückspiel bietet die Gelegenheit zur Revanche. Die SG Silberg/Eisenhausen hat den VfL Dreihausen zu Gast. Für den VfL Weidenhausen (bei Türk Gücü Breidenbach) und die SG Nordkreis (bei FSG Südkreis) gilt es, sich noch etwas Winterspeck anzufuttern, sonst droht ein frostiger Winter im Tabellenkeller.