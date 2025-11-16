 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligavorschau
Jan Marius Wege (links) und die SG Silberg/Eisenhausen haben in der Kreisoberliga Nord den VfL Dreihausen zu Gast. Für den Gladenbacher SC und Malte Leinweber beginnt die Rückrunde daheim mit der Partie gegen Stadtallendorf II. Gelingt die Revanche für das 1:8? © Jens Schmidt
Jan Marius Wege (links) und die SG Silberg/Eisenhausen haben in der Kreisoberliga Nord den VfL Dreihausen zu Gast. Für den Gladenbacher SC und Malte Leinweber beginnt die Rückrunde daheim mit der Partie gegen Stadtallendorf II. Gelingt die Revanche für das 1:8? © Jens Schmidt

Gladenbach sucht seine Chance gegen Primus

Teaser KOL NORD: +++ In der Fußball-Kreisoberliga Nord bekommt es der Gladenbacher SC mit dem Primus zu tun. Türk Gücü Breidenbach hat Weidenhausen zu Gast. In Eisenhausen stellt sich Dreihausen vor +++

Marburg-Biedenkopf. Für die meisten Vereine ist die Hälfte der Saison in der Fußball-Kreisoberliga Nord bereits absolviert. So kommt es etwa für den Gladenbacher SC zum Wiedersehen mit dem Gegner des ersten Spieltags. Am 3. August dieses Jahres ging Gladenbach bei der Hessenliga-Reserve von Eintracht Stadtallendorf mit 1:8 unter. Das Rückspiel bietet die Gelegenheit zur Revanche. Die SG Silberg/Eisenhausen hat den VfL Dreihausen zu Gast. Für den VfL Weidenhausen (bei Türk Gücü Breidenbach) und die SG Nordkreis (bei FSG Südkreis) gilt es, sich noch etwas Winterspeck anzufuttern, sonst droht ein frostiger Winter im Tabellenkeller.

