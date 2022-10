Gladenbachs genialer Führungstreffer in Emsdorf: Marco Schott überlistet SVE-Torwart Philip Schmidt mit einem Lupfer vom Strafraumeck und lässt sich danach von Maxim Usinger (19) feiern. Foto: Jens Schmidt

Gladenbach lässt den Krösus vom Haken Teaser KOL NORD: +++ GSC führt beim SV Emsdorf 2:0, der am Ende zum 12. Spiel gewinnt. Versbachtal verschenkt Sieg in Sarnau, rettet aber spät ein Remis. Silberg/Eisenhausen verliert erstmals in der Fremde +++

MARBURG-BIEDENKOPF/FRANKENBERG - Der SV Emsdorf bleibt in der Fußball-Kreisoberliga Nord das Nonplusultra, auch wenn der Gladenbacher SC dem Spitzenreiter am Samstag bei seiner 2:4-Auswärtsniederlage einen heroischen Kampf lieferte. Die SG Silberg/Eisenhausen musste am Sonntag in Röddenau durch zwei späte Gegentore die erste Niederlage auf fremdem Platz hinnehmen. Das 2:2 der SG Versbachtal bei der SG Lahnfels bedeutete für den Aufsteiger zwei verlorene Punkte. Das für Samstag angesetzte Heimspiel des TSV Michelbach gegen die SF/BG Marburg II wurde wegen eines Todesfalls in Reihen des Gastgebervereins abgesetzt.