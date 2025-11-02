 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligabericht
Kunstschuss von Silas Barth: Der direkt aufs Tor gezirkelte Eckball senkt sich über Dautphetals Torwart Julius Saffrich hinweg ins Tor. GSC-Kopfballspezialist Yannik Veith (links) braucht nicht in Aktion zu treten, Jonas Bandel verfolgt die Flugkurve mit wenig Freude. © Jens Schmidt
Gladenbach II zerlegt Verfolger Dautphetal

Teaser KLB BIEDENKOPF: +++ Zwölftes Spiel, zwölfter Sieg! Auch im B-Liga-Gipfel auf dem Mornshäuser Wasserlachen-Platz leistet sich der Tabellenführer keinen Ausrutscher und schlägt Dautphetal klar +++

Marburg-Biedenkopf. In der Fußball-Kreisliga B Biedenkopf eilt der Gladenbacher SC II der Meisterschaft in Siebenmeilenstiefeln entgegen. Im Gipfeltreffen zerlegte der Spitzenreiter am Samstag die SG Dautphetal auf dem mit Wasserlachen übersäten Mornshäuser Hartplatz mit 5:0 und baute seinen Vorsprung mit dem zwölften Sieg im zwölften Spiel auf sieben Punkte aus. Neuer Tabellenzweiter ist die SG Nordkreis II, die mit einem 14:1-Kantersieg gegen Schlusslicht FSV Buchenau II an Dautphetal vorbeizog. Vatanspor Dautphe II konnte am Sonntag aufgrund mehrerer Krankheitsfälle keine Mannschaft stellen und musste das Gastspiel bei der SG FV Breidenbach III/Wiesenbach absagen. Die Partie wird mit 3:0 für die Kombinierten gewertet.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

