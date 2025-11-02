Gladenbach II zerlegt Verfolger Dautphetal

Marburg-Biedenkopf. In der Fußball-Kreisliga B Biedenkopf eilt der Gladenbacher SC II der Meisterschaft in Siebenmeilenstiefeln entgegen. Im Gipfeltreffen zerlegte der Spitzenreiter am Samstag die SG Dautphetal auf dem mit Wasserlachen übersäten Mornshäuser Hartplatz mit 5:0 und baute seinen Vorsprung mit dem zwölften Sieg im zwölften Spiel auf sieben Punkte aus. Neuer Tabellenzweiter ist die SG Nordkreis II, die mit einem 14:1-Kantersieg gegen Schlusslicht FSV Buchenau II an Dautphetal vorbeizog. Vatanspor Dautphe II konnte am Sonntag aufgrund mehrerer Krankheitsfälle keine Mannschaft stellen und musste das Gastspiel bei der SG FV Breidenbach III/Wiesenbach absagen. Die Partie wird mit 3:0 für die Kombinierten gewertet.