 2025-08-07T08:03:27.630Z

Ligabericht
Symbolbild. © VRM
Symbolbild. © VRM

Gladenbach II übernimmt die Spitze

Teaser KLB BIEDENKOPF: +++ Ein klarer 3:0-Erfolg beschert der GSC-Reserve Platz eins der Fußball-Kreisliga B. Die SG Breidenbach III/Wiesenbach und Vatanspor II haben ebenfalls sechs Punkte auf dem Konto +++

Verlinkte Inhalte

Kreisliga B Biedenk.
Bottenhorn
SG Dautphetal
SG Nordkreis II
Breidenbach II

Marburg-Biedenkopf. Der Gladenbacher SC II übernimmt mit dem 3:0 gegen die SG Hörlen/Lixfeld II jenen Platz der Fußball-Kreisliga B Biedenkopf, wo ihn nicht wenige am Saisonende wähnen: die Pole-Position. Die SG Dautphetal holt mit 3:2 bei Versbachtal II den ersten Sieg. Der SSV Bottenhorn spielt gegen den VfL Weidenhausen II 1:1. Im Breidenbacher Derby feierte die SG aus FV Breidenbach III und FV Wiesenbach ein 3:1 gegen Türk Gücü Breidenbach II.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 010.8.2025, 21:25 Uhr
RedaktionAutor