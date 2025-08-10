Gladenbach II übernimmt die Spitze

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Teaser KLB BIEDENKOPF: +++ Ein klarer 3:0-Erfolg beschert der GSC-Reserve Platz eins der Fußball-Kreisliga B. Die SG Breidenbach III/Wiesenbach und Vatanspor II haben ebenfalls sechs Punkte auf dem Konto +++
Marburg-Biedenkopf. Der Gladenbacher SC II übernimmt mit dem 3:0 gegen die SG Hörlen/Lixfeld II jenen Platz der Fußball-Kreisliga B Biedenkopf, wo ihn nicht wenige am Saisonende wähnen: die Pole-Position. Die SG Dautphetal holt mit 3:2 bei Versbachtal II den ersten Sieg. Der SSV Bottenhorn spielt gegen den VfL Weidenhausen II 1:1. Im Breidenbacher Derby feierte die SG aus FV Breidenbach III und FV Wiesenbach ein 3:1 gegen Türk Gücü Breidenbach II.