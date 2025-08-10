Gladenbach II übernimmt die Spitze

Marburg-Biedenkopf. Der Gladenbacher SC II übernimmt mit dem 3:0 gegen die SG Hörlen/Lixfeld II jenen Platz der Fußball-Kreisliga B Biedenkopf, wo ihn nicht wenige am Saisonende wähnen: die Pole-Position. Die SG Dautphetal holt mit 3:2 bei Versbachtal II den ersten Sieg. Der SSV Bottenhorn spielt gegen den VfL Weidenhausen II 1:1. Im Breidenbacher Derby feierte die SG aus FV Breidenbach III und FV Wiesenbach ein 3:1 gegen Türk Gücü Breidenbach II.