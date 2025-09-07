Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Gladenbach haut gegen Topteam nach 0:2 kräftig auf die Pauke
Teaser KOL NORD: +++ Fußball-Kreisoberliga: Der GSC darf in der Nachspielzeit doch noch jubeln, anders herum ergeht es Türk Gücü in Dreihausen. Silberg/Eisenhausen und Weidenhausen stecken im Keller +++
Marburg-Biedenkopf. Der Gladenbacher SC hat am Sonntag in der Fußball-Kreisoberliga Nord dank eines Last-Minute-Tors gegen Spitzenteam Amöneburg ein 0:2 wettgemacht. Die SF/BG Marburg II verpassten es mit dem 1:1 gegen Emsdorf die „Berger“ zu überholen. Tabellenführer Eintracht Stadtallendorf II fertigte die SG Nordkreis mit 5:0 ab. Die SG Silberg/Eisenhausen konnte den Rückenwind vom Mittwochssieg gegen Wehrda nicht mit ins Heimspiel gegen den VfL Weidenhausen nehmen und steckt nach dem 1:1 im Tabellenkeller. Der Teilerfolg im Derby reichte dem Aufsteiger nicht, um die Aufstiegsplätze zu verlassen. Auch Türk Gücü kommt nicht richtig in Fahrt, in Dreihausen spielten die Breidenbacher nach 2:0-Führung nur 2:2.