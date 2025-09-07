Gladenbach haut gegen Topteam nach 0:2 kräftig auf die Pauke

Marburg-Biedenkopf. Der Gladenbacher SC hat am Sonntag in der Fußball-Kreisoberliga Nord dank eines Last-Minute-Tors gegen Spitzenteam Amöneburg ein 0:2 wettgemacht. Die SF/BG Marburg II verpassten es mit dem 1:1 gegen Emsdorf die „Berger“ zu überholen. Tabellenführer Eintracht Stadtallendorf II fertigte die SG Nordkreis mit 5:0 ab. Die SG Silberg/Eisenhausen konnte den Rückenwind vom Mittwochssieg gegen Wehrda nicht mit ins Heimspiel gegen den VfL Weidenhausen nehmen und steckt nach dem 1:1 im Tabellenkeller. Der Teilerfolg im Derby reichte dem Aufsteiger nicht, um die Aufstiegsplätze zu verlassen. Auch Türk Gücü kommt nicht richtig in Fahrt, in Dreihausen spielten die Breidenbacher nach 2:0-Führung nur 2:2.