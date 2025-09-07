 2025-09-04T13:21:47.781Z

Ligabericht
Mit kompromissloser Abwehrarbeit sichert sich Weidenhausen einen Punkt im Hinterland-Derby. Hier verhindert VfL-Verteidiger Homed Stingl mit einem kräftigen Schlag, dass Silberg/Eisenhausens Ausgleichsschütze Robin Bögel an den Ball kommt. © Jens Schmidt
Gladenbach haut gegen Topteam nach 0:2 kräftig auf die Pauke

Teaser KOL NORD: +++ Fußball-Kreisoberliga: Der GSC darf in der Nachspielzeit doch noch jubeln, anders herum ergeht es Türk Gücü in Dreihausen. Silberg/Eisenhausen und Weidenhausen stecken im Keller +++

Marburg-Biedenkopf. Der Gladenbacher SC hat am Sonntag in der Fußball-Kreisoberliga Nord dank eines Last-Minute-Tors gegen Spitzenteam Amöneburg ein 0:2 wettgemacht. Die SF/BG Marburg II verpassten es mit dem 1:1 gegen Emsdorf die „Berger“ zu überholen. Tabellenführer Eintracht Stadtallendorf II fertigte die SG Nordkreis mit 5:0 ab. Die SG Silberg/Eisenhausen konnte den Rückenwind vom Mittwochssieg gegen Wehrda nicht mit ins Heimspiel gegen den VfL Weidenhausen nehmen und steckt nach dem 1:1 im Tabellenkeller. Der Teilerfolg im Derby reichte dem Aufsteiger nicht, um die Aufstiegsplätze zu verlassen. Auch Türk Gücü kommt nicht richtig in Fahrt, in Dreihausen spielten die Breidenbacher nach 2:0-Führung nur 2:2.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

