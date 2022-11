Gladenbach beherrscht Derby und ist Dritter Teaser KOL NORD: +++ GSC-Fußballer stoppen Versbachtals Höhenflug mit weniger Mühe als erwartet. Silberg/Eisenhausen muss nach dem wenig überzeugenden Spiel gegen Wehrda wieder in den... +++

MARBURG-BIEDENKOPF/FRANKENBERG - Mit einem überzeugenden 3:1-Derbysieg gegen die zuletzt so furios aufspielende SG Versbachtal hat der Gladenbacher SC am vorletzten Spieltag des Kalenderjahres Platz 3 der Fußball-Kreisoberliga Nord erobert. Sollte die Waldschmidt-Truppe am kommenden Samstag auch ihr abschließendes Match bei Kellerkind Lahnfels gewinnen, ist sie im kommenden Frühjahr wieder ganz dick im Geschäft um die Gruppenliga-Relegation. Die SG Silberg/Eisenhausen hat derweil den Anschluss an die Verfolgergruppe verloren. Am Samstag kassierte der Vizemeister der letzten Saison mit dem 0:1 gegen den FV Wehrda bereits seine sechste Heimniederlage. Einsame Kreise an der Tabellenspitze zieht weiter der bislang einzig von Silberg/Eisenhausen bezwungene SV Emsdorf, der mit dem 4:0 gegen Michelbach seinen 17. "Dreier" einfuhr. Wegen unbespielbarer Plätze wurde das Gastspiel des Tabellenzweiten VfL Neustadt in Rennertehausen sowie die Partien in Amöneburg und Röddenau.