Gladenbach ballert sich auf Rang 2

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Teaser KOL NORD: +++ Der Gladenbacher SC dominiert in Michelbach, Weidenhausen verlässt die Abstiegsränge, Türk Gücü schlägt Neustadt und Silberg/Eisenhausen rettet sich in Emsdorf ganz spät zum Remis +++
Marburg-Biedenkopf. Mit einem 4:0-Sieg im Verfolgerduell in Michelbach hat sich der Gladenbacher SC am Sonntag in der Fußball-Kreisoberliga Nord auf Rang 2 geballert. Weidenhausen bezwang Wehrda 2:0 und verließ die direkten Abstiegsplätze. Türk Gücü Breidenbach gewann gegen Neustadt ebenfalls 2:0, Silberg/Eisenhausen traf in Emsdorf in der Nachspielzeit zum 2:2.