Ligabericht
Türk-Gücü-Abwehrrecke Abdurrahman Tasiran zeigt gegen Neustadt eine starke Vorstellung. Hier hat er VfL-Stürmer Tom Bauscher den Ball abspenstig gemacht. © Jens Schmidt
Gladenbach ballert sich auf Rang 2

Teaser KOL NORD: +++ Der Gladenbacher SC dominiert in Michelbach, Weidenhausen verlässt die Abstiegsränge, Türk Gücü schlägt Neustadt und Silberg/Eisenhausen rettet sich in Emsdorf ganz spät zum Remis +++

Marburg-Biedenkopf. Mit einem 4:0-Sieg im Verfolgerduell in Michelbach hat sich der Gladenbacher SC am Sonntag in der Fußball-Kreisoberliga Nord auf Rang 2 geballert. Weidenhausen bezwang Wehrda 2:0 und verließ die direkten Abstiegsplätze. Türk Gücü Breidenbach gewann gegen Neustadt ebenfalls 2:0, Silberg/Eisenhausen traf in Emsdorf in der Nachspielzeit zum 2:2.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

