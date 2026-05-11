Gladbachs U23 verliert beim Vizemeister Rot-Weiß Oberhausen

Erstmals seit Anfang März hat Borussia Mönchengladbach am Samstag mal wieder ein Spiel in der Regionalliga West verloren. Rot-Weiß Oberhausen sicherte sich mit dem 1:0-Erfolg die Vizemeisterschaft. Für die Borussen geht es am letzten Spieltag in der kommenden Woche darum, gegen den FC Gütersloh den vierten Tabellenplatz zu verteidigen – und auf einen möglichen Ausrutscher des Dritten FC Schalke 04 zu hoffen.
Kurz vor dem Saisonende meldete sich Tiago Pereira Cardoso zurück, den das Pfeiffersche Drüsenfieber rund zwei Monate außer Gefecht gesetzt hatte. Im Laufe der ersten Halbzeit wurde der Luxemburger ein paar Mal geprüft, seine stärkste Parade packte er in der 38. Minute im Eins-gegen-Eins gegen RWO-Stürmer Timur Kesim aus. Mit der Brust verhinderte Gladbachs Keeper den Rückstand zur Pause.
Fritz Fleck hatte nach Vorlage von Yassir Atty kurz vor dem Pausenpfiff sogar die Chance auf die Führung, scheiterte aber an Torwart Kevin Kratzsch. Das einzige Tor des Tages erzielte Kesim fünf Minuten nach dem Seitenwechsel per Kopf. Vorbereiter war Moritz Stoppelkamp, der sich gegen zwei Gladbacher durchsetzen konnte und eine Flanke auf den lauernden Torschützen am zweiten Pfosten schlug.
Mit Hannover 96 und dem SC Paderborn duellierte sich Stoppelkamp einst in der Bundesliga mit Borussias Profis. Für den mittlerweile 39-jährigen Offensivspieler war es am Samstag das letzte Heimspiel vor dem Karriereende.
Die größte Chance auf den Ausgleich hatte Gladbachs Kapitän Michel Lieder in der 72. Minute nach Vorlage Jan Urbichs. Lieders Schuss aus elf Metern war jedoch nicht gefährlich genug, um Kratzsch zu überwinden. Im Rheydter Grenzlandstadion endet die Saison für die U23 am Samstag mit dem Heimspiel gegen Gütersloh. Anpfiff ist um 16 Uhr.