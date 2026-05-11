Gladbachs U23 verliert beim Vizemeister Rot-Weiß Oberhausen

Borussias U23 muss sich seit langem wieder Mal geschlagen geben – Foto: Ralph Görtz

Erstmals seit Anfang März hat Borussia Mönchengladbach am Samstag mal wieder ein Spiel in der Regionalliga West verloren. Rot-Weiß Oberhausen sicherte sich mit dem 1:0-Erfolg die Vizemeisterschaft. Für die Borussen geht es am letzten Spieltag in der kommenden Woche darum, gegen den FC Gütersloh den vierten Tabellenplatz zu verteidigen – und auf einen möglichen Ausrutscher des Dritten FC Schalke 04 zu hoffen.

Kurz vor dem Saisonende meldete sich Tiago Pereira Cardoso zurück, den das Pfeiffersche Drüsenfieber rund zwei Monate außer Gefecht gesetzt hatte. Im Laufe der ersten Halbzeit wurde der Luxemburger ein paar Mal geprüft, seine stärkste Parade packte er in der 38. Minute im Eins-gegen-Eins gegen RWO-Stürmer Timur Kesim aus. Mit der Brust verhinderte Gladbachs Keeper den Rückstand zur Pause.

Stoppelkamp mit Vorlage bei seinem Abschied

Fritz Fleck hatte nach Vorlage von Yassir Atty kurz vor dem Pausenpfiff sogar die Chance auf die Führung, scheiterte aber an Torwart Kevin Kratzsch. Das einzige Tor des Tages erzielte Kesim fünf Minuten nach dem Seitenwechsel per Kopf. Vorbereiter war Moritz Stoppelkamp, der sich gegen zwei Gladbacher durchsetzen konnte und eine Flanke auf den lauernden Torschützen am zweiten Pfosten schlug.