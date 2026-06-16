Gladbachs U23: Spur führt zu einem Coach mit Regionalliga-Erfahrung

Noch bleibt Borussia Mönchengladbach Zeit, einen neuen Coach für das Regionalliga-Team zu finden. Trainingsauftakt ist zwar bereits am kommenden Montag, das erste Pflichtspiel bestreitet die U23 zum Start der Regionalliga-Saison 2026/27 allerdings erst am Wochenende vom 31. Juli bis zum 2. August.
Bis dahin wird feststehen, wer auf den bisherigen Trainer Oliver Kirch folgt, der in Zukunft für den Zweitligisten Arminia Bielefeld verantwortlich ist. In der vergangenen Woche haben wir skizziert, wie eine interne Nachfolgelösung aussehen könnte.
Der jetzige U19-Trainer Mihai Enache wäre derjenige mit der größten Chance auf den Job in der U23. Möglicherweise würden die Gladbacher in dem Fall einen externen U19-Coach einstellen, damit es nach nur einem halben Jahr nicht erneut zu einer kompletten Rochade in den wichtigsten Nachwuchsteams U17, U19 und U23 kommt.
Nach Informationen unserer Redaktion ist nach wie vor offen, ob es auf eine interne Lösung hinausläuft oder Borussia einen externen Trainer für die U23 verpflichtet. Konkrete Namen waren bislang nicht im Umlauf gewesen, die Verantwortlichen um Nachwuchschef Mirko Sandmöller haben sowohl intern als auch extern mehrere Gespräche geführt.
Wie unsere Redaktion erfuhr, ist Marco Wildersinn ein konkreter Kandidat, mit dem sich die Borussen beschäftigen. Der 45-Jährige kommt gebürtig aus Baden-Baden und trainierte zuletzt die Stuttgarter Kickers in der Regionalliga Südwest. Mitte April gaben der Klub und Wildersinn in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt, dass der auslaufende Vertrag nicht verlängert wird und beide Parteien am Saisonende getrennte Wege gehen.
Zwei Wochen später gab es mit der 1:3-Niederlage beim TSV Schott Mainz, Borussias Gegner in der ersten DFB-Pokalrunde, die vierte Pleite im fünften Spiel. Daraufhin wurde Wildersinn vorzeitig freigestellt, die Kickers schlossen die Saison auf Platz sieben ab. Zuvor war Wildersinn bei den Würzburger Kickers, mit denen er 2024 in der Relegation gegen Hannover 96 II den Aufstieg in die 3. Liga nur knapp verpasste.
Seine erste Station als Cheftrainer hatte er 2012/13 beim Karlsruher SC in der U19. Anschließend wechselte er zur TSG Hoffenheim II, war dort zunächst als Co-Trainer tätig. Von 2014 bis 2020 trainierte er die Kraichgauer schließlich als Cheftrainer und stand in 211 Regionalligaspielen an der Seitenlinie. Die Ausbildung zum Fußballlehrer schloss Wildersinn 2018 ab.
In Gladbach könnte er erneut eine Zweitvertretung übernehmen – und würde vor allem im Umgang mit Top-Talenten reichlich Erfahrung mitbringen. Die Liste der Spieler, die in Wildersinns Zeit in Hoffenheim irgendwann mal für die U23 aufliefen und danach eine Erst- oder Zweitligakarriere hinlegten, ist lang.
Gregor Kobel, Christoph Baumgartner, Kevin Akpoguma, Stefan Posch, Nicolai Rapp, Jannik Dehm, Kingsley Schindler sind ein paar der Spieler, die Wildersinn auf der Schwelle vom Jugend- in den Profibereich begleitet hat. Gladbachs Offensivspieler Robin Hack kam unter Wildersinn einst 26-mal zum Einsatz, WM-Fahrer Nadiem Amiri 22-mal, Dortmunds Angreifer Maximilian Beier viermal.
Über Wildersinn könnten sich die Gladbacher unter anderem bei Markus Krücken informiert haben. Unter ihm war Wildersinn einst Co-Trainer in Hoffenheim. Der 48-Jährige leitet seit 2023 die Nachwuchsabteilung von Manchester City und kennt Sportchef Rouven Schröder bestens aus der gemeinsamen Zeit bei Mainz 05, wo Krücken als Trainer im Nachwuchsbereich arbeitete.
Lichte, mit dem Schröder ebenfalls die Mainz-Zeit verbindet, ist nach unseren Infos heißer Kandidat für einen Co-Trainerjob bei Borussias Profis. Dass sich der Klub dort unter anderem mit Markus Gellhaus (Hansa Rostock) neu aufstellt, hatte unsere Redaktion bereits in der vergangenen Woche berichtet.