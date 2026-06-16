Gladbachs U23: Spur führt zu einem Coach mit Regionalliga-Erfahrung

Über Wildersinn könnten sich die Gladbacher unter anderem bei Markus Krücken informiert haben. Unter ihm war Wildersinn einst Co-Trainer in Hoffenheim. Der 48-Jährige leitet seit 2023 die Nachwuchsabteilung von Manchester City und kennt Sportchef Rouven Schröder bestens aus der gemeinsamen Zeit bei Mainz 05, wo Krücken als Trainer im Nachwuchsbereich arbeitete.

Lichte, mit dem Schröder ebenfalls die Mainz-Zeit verbindet, ist nach unseren Infos heißer Kandidat für einen Co-Trainerjob bei Borussias Profis. Dass sich der Klub dort unter anderem mit Markus Gellhaus (Hansa Rostock) neu aufstellt, hatte unsere Redaktion bereits in der vergangenen Woche berichtet.