Gladbachs U23 siegt dank Joker Adozi

Nach dem Wiederanpfiff durfte sich Fritz Fleck über sein erstes Tor in der Regionalliga freuen. Ranos hatte im Strafraum gegen mehrere Spieler den Ball behauptet und die Vorarbeit zum 1:1 geleistet. Zwölf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit verwandelte der eingewechselte Justin Adozi eine Flanke von Yannick Michaelis zum 2:1-Endstand. Bereits beim 1:0-Sieg in der Vorwoche bei den Sportfreunden Lotte war Adozi mit seinem Jokertor der Matchwinner.

Zwei Minuten nach dem Tor flog Innenverteidiger Tyler Meiser noch mit Gelb-Rot vom Platz, den Sieg brachten seine Teamkollegen dennoch über die Zeit. „Wir haben völlig verdient gewonnen und richtig guten Fußball gespielt“, sagte Eickel. „Zum Schluss haben wir in Unterzahl alles wegverteidigt und uns die drei Punkte hart erarbeitet. Darauf können wir aufbauen.“

Mit dem Sieg haben sich die Gladbacher vorläufig in den Top Fünf der Regionalliga festgesetzt. Am Samstag (18 Uhr) geht es für die U23 im Grenzlandstadion mit dem Heimspiel gegen die Zweitvertretung des VfL Bochum weiter.