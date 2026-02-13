Gladbachs U23 ist auf der Suche nach der Form

In Charles Herrmann und Kilian Sauck haben die U23 zwei Stützen verlassen. Auch die Profi-Beförderung von Angreifer Jan Urbich sei spürbar. „Es ist super, dass er immer bei den Profis trainiert, aber dadurch hat er nicht so die Bindung zu unserem Spiel, was völlig normal ist“, sagt Kirch. Urbich wartet in diesem Jahr noch auf sein erstes Regionalligator.

Die Ergebniskrise habe „viele Gründe“, sagt Oliver Kirch im Gespräch mit unserer Redaktion. „Die Vorbereitungszeit war sehr kurz. Das, was in Testspielen geklappt hat, wird gegen Gegner, für die es um alles geht, noch nicht so auf den Platz gebracht. Dann mussten wir bei der Zusammenstellung der Mannschaft viel basteln – wer steht zur Verfügung und wer nicht“, analysiert der 43-Jährige.

Eine ganze Reihe von Umständen also, die unter dem Strich zur Zwischenbilanz von null Punkten aus drei Spielen führen und sich zum Teil auch in den Leistungen ablesen lassen – allerdings nicht im, wie Kirch betont: „Gerade vor dem Velbert-Spiel hatten wir echt eine gute Trainingswoche und sind im Spiel auch gut reingekommen. Da hat uns dann die Effizienz gefehlt.“

Warme Worte für Simon Walde

Eine Niederlage inklusive ganz spätem Gegentor war kein Szenario, das sich Simon Walde für sein Comeback ausgemalt hatte. Dennoch: Der Außenverteidiger, der 2022 schon auf dem Sprung in die Profimannschaft war, ist zurück auf dem Platz. Zehn Minuten vor Schluss kam der 21-Jährige am vergangenen Samstag ins Spiel. Im Oktober hatte Walde bereits ein vierminütiges Kurz-Comeback gefeiert, war nach einem Trainingsunfall aber erneut ausgefallen. Fast zwei Jahre zog sich die Leidenszeit des Defensivspielers.

„Er war immer verletzt oder im Reha-Training. Er ist brutal engagiert. Ich kenne das selbst aus meiner aktiven Zeit: Wenn du so lange verletzt bist, tun allein eine Kadernominierung und diese paar Minuten gut, um den nächsten Schritt zu machen“, sagt der Ex-Profi: „Der Junge hat es sich einfach verdient.“ Bis der Rechtsfuß wieder auf die Vollbelastung zusteuert, brauche es indes noch „einige Wochen“, so Kirch, der Walde noch etwas mit auf den Weg gibt: „Sei gesund, mach jede Trainingseinheit, habe Spieleinsätze – und dann wird alles andere auch kommen.“

Es geht nach Rödinghausen

Am Samstag (14 Uhr) hat Borussia beim SV Rödinghausen die nächste Möglichkeit, das Pflichtspieljahr auch punktetechnisch zu eröffnen. Der Verein aus der Nähe von Bielefeld hat in der Regionalliga in den vergangenen Jahren immer eine gute Rolle gespielt, steckt in dieser Spielzeit als Tabellen-14. im Abstiegskampf. „Sie sind normalerweise eine Mannschaft mit Ambitionen. Manchmal findet man gar nicht so die Gründe, warum der Wurm drin ist. Trotzdem ist es ein Verein, der in der Region einen guten Stellenwert hat“, sagt Kirch, der als ehemaliger Spieler von Arminia Bielefeld weiß, wovon er spricht.

Auf der Suche nach dem Brustlöserspiel und dem ersehnten Sieg muss Kirch weiter auf Angreifer Justin Adozi und Defensivmann Lion Schweers verzichten. Dafür kehren Dillon Berko und Joshua Uwakhonye als Optionen für die Abwehrkette zurück.