Gladbachs U23 hat mit Bochums Reserve keine Probleme

Der FC Schalke 04 verteidigte seine Position an der Tabellenspitze erfolgreich verteidigt. Im Heimspiel gegen den SV Rödinghausen siegte Königsblau mit 3:2. Schon vor der Pause trafen die Hausherren doppelt, Timm-Justin Dietrich jedoch zuerst ins eigene Tor, sodass der SVR in Front ging (30.). Nur vier Minuten später gelang Bojan Potnar aber der Ausgleich. Den zweiten Durchgang eröffnete Paterson Chato mit einer Großchance für die Gäste (49.), ehe die Teams schwungvoll weitermachten. Rödinghausen baute immer mehr Druck auf, die Schalker Verteidigung konnte dem aber standhalten und holte sich immer weiter die Kontrolle zurück. Vincenzo Onofrietti (56.) und Paul Pöpperl (57.) kamen aus guten Positionen zum Abschluss. Der Treffer fiel jedoch auf der Gegenseite. Nach einem langen Ball überlegte Eduard Probst nicht lange und versenkte ins kurze Eck (61.). Die Schlussphase begann mit einem Handspiel eines Rödinghauser Spielers im eigenen Strafraum. Den fälligen Strafstoß verwandelte Yassin Ben Balla zum erneuten Ausgleich für Schalke (75.). Nur fünf Minuten später wäre ihm beinah der zweite Treffer gelangen, sein Kopfball ging allerdings knapp über den Querbalken. Kurz vor dem Schlusspfiff war es dann Pöpperl, der etwa von der Strafraumkante präzise einlochte - 3:2 (88.). Mit einer Gelb-Roten Karte für Maximilian Hippe endete die Begegnung wenig später.

Im Traditionsduell zwischen dem Wuppertaler SV und Rot-Weiß Oberhausen haben die Kleeblätter in Unterzahl einen Rückstand gedreht und in der Schlussphase noch die drei Punkte eingefahren. Während RWO damit den Kontakt zur Spitzengruppe wahrt, geht der Blick für den WSV nach unten. Hier geht es zum ausführlichen Spielbericht.

Was ein Duell zwischen den Sportfreunden Lotte und dem FC Gütersloh. Gerade einmal 20 Sekunden waren gespielt, als der Ball zum völlig freistehenden Leon Demaj kam, der aus kurzer Distanz zur Führung für die Hausherren einschob. Kurz darauf verhinderte ein Gütersloher in letzter Sekunde das zweite Gegentor in der Anfangsphase. Direkt danach ertönte ein Pfiff des Schiedsrichters, der ein Handspiel im Strafraum gesehen hatte. Nach Rücksprache mit dem Linienrichter nahm er seinen Pfiff jedoch zurück und es blieb beim 1:0. Es ging aber Schlag auf Schlag weiter. Luca Kerkemeyer scheiterte aus spitzem Winkel am Pfosten (18.), auf der Gegenseite vergaben Patrik Twardzik (19.) und Jannik Borgmann (23.) aus guter Position. Weitere Großchancen beider Teams folgten bis zur Halbzeit, Tore fielen indes keine weiteren. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Lotte die gefährlichere Mannschaft, doch in Torerfolge konnte sie dies nicht ummünzen. Erst als Isaak Nwachukwu zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit das 2:0 erzielte, schien die Entscheidung gefallen - doch weit gefehlt. Nach einer Ecke drückte Henri Bollmann das Spielgerät irgendwie über die Linie. Gütersloh war plötzlich da und sollte sogar noch zum Ausgleich kommen. Paolo Maiella traf in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum 2:2-Endstand.

Gladbach II festigt Platz in Spitzengruppe

Im Duell der U-Mannschaften standen sich am Samstagabend Borussia Mönchengladbach und der VfL Bochum gegenüber. Beide Seiten kamen gut in die Partie und konnten jeweils schon früh eine gute Chance für sich verbuchen. Jonathan Akaegbodi zielte allerdings direkt in die Arme des Gladbacher Keepers (8.), auf der Gegenseite scheiterte auch Grant-Leon Ranos (11.). Besser machte er es nur drei Minuten später, als er zur Gladbacher Führung traf. Der Rückstand traf die Bochumer hart, die fortan echte Probleme hatten, wieder ins Spiel zu finden. Fritz Fleck prüfte den VfL-Keeper, konnte aber nicht auf 2:0 stellen (30.). Vor der Pause kam der VfL durchaus überraschend zum Ausgleich. Akaegbodi trug sich in die Torschützenliste ein (39.). Doch die Freude sollte nur kurz währen. Mit seinem dritten Saisontor stellte Lion Schweers auf 2:1 für Gladbach (42.). Auch nach dem Seitenwechsel war Gladbach die bessere Mannschaft. So kam Fleck nach gut einer Stunde zum 3:1 und der Vorentscheidung (63.). Bochum erhöhte in der Schlussphase noch einmal den Druck, konnte aber nicht mehr gefährlich vor den Gladbacher Kasten kommen. Stattdessen stachen die Gastgeber noch einmal zu. Ranos markeirte kurz vor dem Schlusspfiff den 4:1-Endstand (90.). Die Fohlen bleiben Vierter, Bochum auf dem vorletzten Platz. _____ Live: Borussia Dortmund II - 1. FC Bocholt

So geht es am kommenden Spieltag weiter

15. Spieltag

Sa., 08.11.25 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - Borussia Mönchengladbach II

Sa., 08.11.25 14:00 Uhr Borussia Dortmund II - FC Schalke 04 II

Sa., 08.11.25 14:00 Uhr SV Rödinghausen - 1. FC Köln II

Sa., 08.11.25 14:00 Uhr SSVg Velbert - SC Wiedenbrück

So., 09.11.25 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - SC Paderborn 07 II

So., 09.11.25 14:00 Uhr Bonner SC - Sportfreunde Siegen

So., 09.11.25 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - Sportfreunde Lotte

So., 09.11.25 14:00 Uhr FC Gütersloh - Wuppertaler SV

So., 09.11.25 14:00 Uhr RW Oberhausen - VfL Bochum II