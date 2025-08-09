Gladbachs U23 gewinnt nach wilder Schlussphase 3:2 gegen Fortuna Köln

Die U23 von Borussia Mönchengladbach bleibt in der Regionalliga West auch nach dem dritten Spieltag ungeschlagen und darf sich über einen Last-Minute-Sieg freuen. Im Rheydter Grenzlandstadion gab es am Samstag einen 3:2-Erfolg gegen Fortuna Köln. Die beiden Sommer-Zugänge Jan Urbich und Kemal Cirpan trafen in der ersten Halbzeit für Borussia, der eingewechselte Oguzcan Büyükarslan erzielte den Siegtreffer.
Trainer Eugen Polanski musste seine Mannschaft im Vergleich zum 4:0-Sieg gegen den Bonner SC in der Vorwoche auf mehreren Positionen umbauen: Nico Vidic und Veit Stange waren am Samstag im zweiten Testspiel der Profis beim FC Brentford mit von der Partie, gleiches galt für Yannick Michaelis, der gegen Bonn zunächst auf der Bank gesessen hatte.
Dillon Berko stand verletzungsbedingt nicht zur Verfügung, insgesamt gab es vier Änderungen: Julian Korb, Yannik Dasbach, Justin Adozi und Josiah Uwakhonye rotierten in die Anfangsformation.
Die ersten Chancen gehörten den Kölnern, die besser in die Partie reinkamen, die anfängliche Überlegenheit aber nicht zur Führung nutzen konnten. In der 17. Minute vollendete Gladbachs Angreifer Jan Urbich einen Konter mit einem Heber über den Torwart zur 1:0-Führung, Kilian Sauck hatte Urbich mit einem Steilpass auf die Reise geschickt. Für Urbich, gekommen von den Kickers Offenbach, war es nach seinem Dreierpack gegen Bonn bereits der vierte Saisontreffer.
Die Führung kam nach der Anfangsphase etwas überraschend, Gladbach nutzte 13 Minuten später die nächste Gelegenheit zum zweiten Tor. Eine Dasbach-Ecke köpfte Cirpan am kurzen Pfosten zum 2:0 ein, für den 19-jährigen Mittelfeldspieler war es das erste Tor überhaupt als Borusse.
Vor der Halbzeit schlug Fortuna zurück: Michel Lieder wollte eine Freistoß-Flanke klären, trat im Fünfmeterraum jedoch über den Ball. Die Gladbacher Verwirrung im eigenen Strafraum nutzte Maximilian Fischer aus kurzer Distanz zum 2:1.
Borussias Führung sollte erst mal nicht bis zum Ende halten, obwohl es der Polanski-Elf zunächst gut gelang, den Gegner nicht zu gefährlich werden zu lassen.
Dann aber die entscheidende Szene: Innenverteidiger Lion Schweers kassierte in der Schlussphase wegen eines Handspiels im eigenen Strafraum die Gelb-Rote-Karte, den fälligen Elfmeter verwandelte Enzo Wirtz zum 2:2-Endstand.
Als alles auf das Remis hindeutete, gelang Büyükarslan weit in der Nachspielzeit der entscheidende Treffer zum vielumjubelten 3:2-Endstand. Am kommenden Wochenende geht es für die U23 sonntags um 14 Uhr mit dem Auswärtsspiel bei der SSVg Velbert weiter.