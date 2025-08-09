Gladbachs U23 gewinnt nach wilder Schlussphase 3:2 gegen Fortuna Köln

Borussias Führung sollte erst mal nicht bis zum Ende halten, obwohl es der Polanski-Elf zunächst gut gelang, den Gegner nicht zu gefährlich werden zu lassen.

Dann aber die entscheidende Szene: Innenverteidiger Lion Schweers kassierte in der Schlussphase wegen eines Handspiels im eigenen Strafraum die Gelb-Rote-Karte, den fälligen Elfmeter verwandelte Enzo Wirtz zum 2:2-Endstand.

Als alles auf das Remis hindeutete, gelang Büyükarslan weit in der Nachspielzeit der entscheidende Treffer zum vielumjubelten 3:2-Endstand. Am kommenden Wochenende geht es für die U23 sonntags um 14 Uhr mit dem Auswärtsspiel bei der SSVg Velbert weiter.