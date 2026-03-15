Gladbachs U23 gewinnt ereignisreiche Partie, Urbich verletzt raus

Wer etwas über den Spielverlauf erfahren wollte, dem lieferten die ursprünglich strahlend weißen Trikots von Borussia Mönchengladbach am Freitagabend eine erste Antwort. Dort hatten sich in 90 Minuten nahezu bei allen Feldspielern zahlreiche Flecken und Spuren des Rasens beim SC Wiedenbrück angesammelt.
„Es war das erwartet schwere Spiel unter schwierigen Platzbedingungen. Fußballerisch war es entsprechend keine Feinkost, aber das Ziel war, die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Und das haben sich die Jungs auch verdient“, sagte Trainer Oliver Kirch nach dem 2:0-Sieg beim Tabellenletzten.
Zwölf Gelbe Karten verteilte Schiedsrichter Tobias Esch in Summe an beide Teams, hinzu kam eine Gelb-Rote Karte gegen Wiedenbrücks Saban Kaptan in der 81. Minute. Zu diesem Zeitpunkt führten die Borussen nach dem Tor von Yannick Michaelis in der 40. Minute mit 1:0. Für den Offensivspieler war es das dritte Saisontor, das er nach einer Balleroberung von Kemal Cirpan und einem Pass von Winter-Zugang Jakob Zickler erzielte.
Kirch, der unter anderem auf Fritz Fleck, Nico Vidic und Josiah Uwakhonye verzichten musste, hatte in der Offensive neben Zickler und Justin Adozi auch Jan Urbich in der Startelf aufgeboten. Für den 21-Jährigen wurde es in Wiedenbrück ein bitterer Abend: Nach 34 Minuten musste der Angreifer verletzungsbedingt das Feld verlassen, nachdem er gerade erst von einer Muskelverletzung zurückgekehrt war. Eine Diagnose steht noch aus, es soll wieder etwas Muskuläre sein. Urbich droht die nächste Zwangspause.
In der zweiten Hälfte hatten die Borussen vor allem nach Umschaltsituationen die Chancen, das Ergebnis klarer zu gestalten. Len Wörsdörfer, Iaia Manco Danfa, der am Pfosten scheiterte, und Simon Walde vergaben aus aussichtsreichen Positionen. „Mit der Führung im Rücken konnten wir uns nicht mehr so gut befreien und das Spiel wurde etwas hektisch, weil Wiedenbrück noch einmal alles versucht hat. Am Ende haben wir uns aber gut dagegengestemmt und hätten durch unsere Konter früher für die Entscheidung sorgen können“, sagte Kirch.
In der sechsten Minute der Nachspielzeit fiel mit dem 2:0 die endgültige Entscheidung – und ein Tor, das so selten zustande kommt. Cirpan sicherte den Borussen zunächst auf Höhe der Mittellinie den Ball und spitzelte die Kugel zu dem durchstartenden Walde. Dessen Vollsprint setzte Wiedenbrück unter Druck, sodass Maik Amedick sich zu einem blinden Rückpass gezwungen sah. Mit dem Zuspiel überraschte er seinen aufgerückten Torwart, der das kuriose Eigentor nicht mehr verhindern konnte.
Während die Borussen die Entscheidung bejubelten, pfiff der Schiedsrichter die Partie ab. Für die U23 geht es am Samstag (14 Uhr, Grenzlandstadion) mit dem Heimspiel gegen den SC Paderborn II weiter.
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