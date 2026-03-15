Gladbachs U23 gewinnt ereignisreiche Partie, Urbich verletzt raus

In der zweiten Hälfte hatten die Borussen vor allem nach Umschaltsituationen die Chancen, das Ergebnis klarer zu gestalten. Len Wörsdörfer, Iaia Manco Danfa, der am Pfosten scheiterte, und Simon Walde vergaben aus aussichtsreichen Positionen. „Mit der Führung im Rücken konnten wir uns nicht mehr so gut befreien und das Spiel wurde etwas hektisch, weil Wiedenbrück noch einmal alles versucht hat. Am Ende haben wir uns aber gut dagegengestemmt und hätten durch unsere Konter früher für die Entscheidung sorgen können“, sagte Kirch.

Simon Walde erzwingt Eigentor zum entscheidenden 2:0

In der sechsten Minute der Nachspielzeit fiel mit dem 2:0 die endgültige Entscheidung – und ein Tor, das so selten zustande kommt. Cirpan sicherte den Borussen zunächst auf Höhe der Mittellinie den Ball und spitzelte die Kugel zu dem durchstartenden Walde. Dessen Vollsprint setzte Wiedenbrück unter Druck, sodass Maik Amedick sich zu einem blinden Rückpass gezwungen sah. Mit dem Zuspiel überraschte er seinen aufgerückten Torwart, der das kuriose Eigentor nicht mehr verhindern konnte.