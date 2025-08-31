Gladbachs U23 gewinnt das Borussia-Duell in Dortmund

Das wiederum blieb Borussia Mönchengladbach nicht verborgen, im Sommer wechselte der Stürmer in die U23. So viel Potenzial Nachwuchsdirektor Mirko Sandmöller und Kaderplaner Sven Demandt auch in Urbich gesehen haben mögen: Mit diesem Lauf gleich zu Saisonbeginn in der Regionalliga West werden sie kaum gerechnet haben. Am Samstag erzielte Urbich im Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund II einen Doppelpack zum 2:1-Erfolg.

Mit neun Toren in sechs Einsätzen hat Urbich beinahe die Hälfte der Ausbeute erreicht, mit der Noah Pesch vergangene Saison zum Shootingstar der Gladbacher Zweitvertretung wurde (20). Wichtig waren seine Treffer alle – ohne sie hätte Borussia neun Punkte weniger auf dem Konto, wäre nicht Zweiter, sondern Zwölfter. Dabei machte es ihm der BVB erstaunlich leicht.

Gladbach: Tiago Pereira Cardoso hält gut