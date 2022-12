Gladbachs U23 freut sich über Unterstützung der Borussia-Fans Regionalliga West: Mit großen Anhang am Samstag nach Oberhausen.

„Ich habe schon ein paar Spiele vor Fans gemacht. Als ich vor dem Spiel am Samstag zur Bank gegangen bin und die Menschenmenge gehört habe, habe ich Gänsehaut bekommen. Fußball ohne Fans ist langweilig, deswegen ist es super, dass so viele gekommen sind. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich die Ultras immer wieder einladen – auch wenn man es mit einem Freibier untermauern würde“, sagt er schmunzelnd.

„Wir hatten es im Vorfeld mitbekommen. Wir haben aber eher damit gerechnet, dass sie sich das Spiel ruhig anschauen, wir wollten mit unserem Fußball überzeugen. Die lautstarke Unterstützung hat uns dann doch überrascht. Ich kenne unsere Fans und den harten Kern so, deswegen hat mich nicht überrascht, dass sie das können, sondern dass sie es bei einem U23-Spiel so auf die Platte bringen. Deswegen: Großer Dank dafür“, betont Polanski im Gespräch mit unserer Redaktion.

Gerade für eine so junge Mannschaft sei die Stimmung speziell gewesen, viele hätten in ihrer Laufbahn noch nicht so häufig vor einem so lautstarken Publikum, das nicht die gegnerische Mannschaft unterstützt, gespielt. „Die Jungs fanden es extrem geil. Es bleibt in Erinnerung und wir hoffen, dass wir den Zuschauern auf dem Platz etwas als Dank präsentieren konnten“, sagt Polanski, dessen Team auch am Samstag (14 Uhr) im Auswärtsspiel bei Rot-Weiß Oberhausen auf zahlreiche Unterstützung bauen kann, denn die Gladbacher Ultras haben sich mit rund 1500 Fans angekündigt. Anders als beim Heimspiel haben die Anhänger der Borussia im Stadion Niederrhein nicht automatisch das Stimmungsmonopol. Im Schnitt besuchen immerhin 2000 Zuschauer die Spiele der Rot-Weißen.

Sportlich verspricht das Spiel nach dem 3:3 im Hinspiel Einiges. „Sie bringen viel Intensität ins Spiel und haben viel Erfahrung. Auch, wenn sie tabellarisch keine Saison spielen, wie sie es sich vorstellen, müssen wir erstmal dagegenhalten“, sagt Polanski vor dem Gastspiel beim Tabellen-Neunten. Dabei wird es auch ein Wiedersehen mit Michael Wentzel geben. Der 20-Jährige spielte seit der B-Jugend für Borussia und war in den vergangenen beiden Jahren ein fester Bestandteil der U23. „Er ist ein harter Verteidiger, kann aber trotzdem mit der Pille umgehen“, sagt Polanski.

Personell hat sich im Vergleich zum vergangenen Spiel etwas getan: Joshua Holtby ist nach seiner Innenbandverletzung seit zwei Wochen zurück im Training. Ein Einsatz gegen Oberhausen kommt für den 26-Jährigen aber zu früh. Angreifer Cagatay Kader und Pablo Santana Soares fallen kurzfristig krankheitsbedingt aus. In Torben Müsel kann Polanski auf eine Profi-Leihgabe zurückgreifen, Torhüter Jan Olschowsky hat sich mittlerweile in den Urlaub verabschiedet. Für ihn wird Max Brüll spielen.