Gladbachs U23 empfängt Duisburg vor 20.000 Zuschauern

Grundsätzlich hatten Polanski und sein Team in dieser Woche eigene Baustellen zu bearbeiten: Das 1:2 gegen den Wuppertaler SV war das dritte Spiel in Serie ohne Sieg. „Ich habe der Mannschaft gesagt, dass es einfach ist, von Erfolg zu Erfolg zu gehen. Es ist schwieriger, aus so einer Phase, wie wir sie haben, wieder in den Flow zu kommen“, erklärt Polanski. Das Spiel gegen den Tabellenführer und klaren Favoriten Duisburg kann in dieser Phase als Chance begriffen werden. „Gerade in so einem schwierigen Spiel kann man etwas zurechtbiegen. Druck hätten wir gegen Duisburg in keiner Konstellation“, so der 39-Jährige.

Die Gäste haben ihr Kontingent von über 16.000 Karten ausgeschöpft, Borussia rechnet am Ende mit bis zu 20.000 Zuschauern, eine Tageskasse wird es vor Ort nicht geben.

Niklas Bien