Gladbachs U23 empfängt Duisburg im Borussia-Park

Das Rheydter Grenzlandstadion ist mit seiner Kapazität von 10.000 Zuschauer-Plätzen kein kleines Stadion in der Regionalliga West. Für Borussia Mönchengladbachs U23 ist es als Heimspielstätte in der Regel völlig ausreichend, der Zuschauerschnitt der Zweitvertretung liegt in der laufenden Saison bei 529 Fans.

Damit bekommt die Paarung am viertletzten Spieltag eine Bühne, die sie verdient. Denn der MSV ist in jeder Hinsicht der Primus der Spielklasse, er führt nicht nur die Tabelle mit acht Punkten Vorsprung vor den Gladbachern an, sondern auch mit weitem Abstand die Zuschauer-Tabelle: Mehr als 16.000 Fans kommen im Schnitt zu jedem Duisburger Heimspiel.

Zudem ist der MSV-Anhang die gesamte Saison sehr reisefreudig, in Gladbach ergibt sich nun einmal die Gelegenheit, in der Regionalliga in einem noch größeren Stadion als der eigenen Spielstätte (Fassungsvermögen: 31.500 Zuschauer) zu spielen. Zu einem Pflichtspiel im Borussia-Park war Duisburg zuletzt am 22. September 2009 in der zweiten Runde des DFB-Pokals: Die Gäste gewannen vor 45.000 Zuschauern 1:0.