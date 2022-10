Gladbachs U19 verliert ihr Derby 1:3 gegen Köln Der 1. FC Köln hat das Derby gegen die U19 von Gladbach gewonnen.

Einen Tag vor dem Derby der Profis musste sich die Gladbacher U19 dem 1. FC Köln mit 1:3 (0:2) geschlagen geben. Auf dem Fohlenplatz am Borussia-Park gingen die Gäste bereits im ersten Durchgang mit 2:0 in Führung, ehe die Borussen in der 74. Spielminute den Anschlusstreffer erzielten.