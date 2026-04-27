Gladbachs U17 scheitert beim BVB

Die U17 von Borussia Mönchengladbach kann ihren Titel nicht verteidigen. – Foto: fokusbilder

Die U19 von Borussia Mönchengladbach hatte am letzten Spieltag der Hauptrunde alles in der eigenen Hand, am Ende fiel sie tief. Die Saison ist für Mihai Enache und sein Team überraschend schnell beendet. Die U17 verpasste nach dem Titelgewinn im Vorjahr beim BVB den Einzug ins Viertelfinale.

Der in der vergangenen Saison eingeführte Modus der DFB-Nachwuchsligen kann bittersüß sein. Schön ist er, wenn der Weg bis zum Ende gegangen werden darf. Borussias U17 ist das 2025 gelungen, sie feierte die Deutsche Meisterschaft nach einem 3:1-Sieg gegen RB Leipzig im Borussia-Park.

Der 2009er-Jahrgang von Borussia Mönchengladbach wollte den Traum, in die Fußstapfen der erfolgreichen 2008er zu treten, so lange wie möglich aufrechterhalten. Am Sonntag gab es im Achtelfinale der K.o.-Runde das Aus nach einer 2:4-Niederlage bei Borussia Dortmund.

Hauswald sieht Spielverlauf nicht ganz wiedergegeben

„Das Ergebnis ist sehr bitter und spiegelt nicht so ganz den Spielverlauf wider“, sagte U17-Trainer Denis Hauswald. „Ich habe zwei Teams auf Augenhöhe gesehen, von denen eines weniger Fehler gemacht hat. Die brutale Effektivität von Dortmund hat den Ausschlag gegeben. Der BVB war etwas reifer und abgeklärter.“

Auf den frühen Rückstand fand Torjäger Rares Silitra (16 Saisontore) nach Vorarbeit seines Sturm-Kollegen Edin Biber (14 Saisontore) mit dem Ausgleich in der 19. Minute noch eine Antwort. Vor der Pause legte der BVB nach, ein Doppelschlag in der 66. und 71. Minute entschied die Partie. Noel Trostjanezki erzielte in der Nachspielzeit noch das Tor zum 2:4-Endstand.

Ende April ist die Saison für die U17 damit beendet – zumindest, was die Ambitionen in der Nachwuchsliga angeht. Am Mittwoch wartet mit dem Halbfinale im Niederrheinpokal beim VfB 03 Hilden noch ein Pflichtspiel auf die Borussen.

Borussias U17-Meister mussten viele Hürden nehmen

Borussia bekam am Sonntag zu spüren, wie die K.o.-Runde ihrem Namen in der DFB-Nachwuchsliga buchstäblich gerecht werden kann. Wie viel für die U17 bei ihrem Titelgewinn zusammenpasste, verdeutlicht der Blick auf den Weg dorthin: Das Achtelfinale gegen Hertha BSC entschied Borussia erst in der Verlängerung für sich, im Viertelfinale lagen die Gladbacher nach einer Stunde mit 1:3 gegen die TSG Hoffenheim hinten.

Den 0:1-Rückstand im Halbfinale gegen den FC Bayern München drehte unter anderem Wael Mohya mit seinen beiden Toren, im Finale gegen RB Leipzig sorgte Armando Güner als Joker per Doppelpack für die späte Entscheidung.

Gladbach hatte in allen vier Partien Heimrecht und durfte sich im Finale der Unterstützung von 10.000 Fans sicher sein. Meisterschaften mögen im Männerfußball regelmäßig wie ein Versprechen auf weitere Titel erscheinen, im Jugendfußball sind Erfolgskurven oft volatil und immer auch von den individuellen Stärken eines einzelnen Jahrgangs abhängig.

Für Gladbachs U19 ist die Saison vorbei

Borussias U19 hat am Wochenende ebenfalls eine große Enttäuschung erlebt. Den Einzug in die K.o.-Runde hatte sie im letzten Hauptrundenspiel in der eigenen Hand. Bei Hannover 96 gab es eine überraschend deutliche 1:4-Niederlage. „Die Enttäuschung ist jetzt natürlich groß. Wir hatten uns viel vorgenommen, haben es heute aber leider nicht geschafft, unsere beste Leistung abzurufen“, sagte U19-Trainer Mihai Enache, der die U17 im Vorjahr zum Titel führte.

„Ich kann den Jungs insgesamt keinen Vorwurf machen. Wir haben teilweise sehr ansehnlichen Fußball gespielt, am Ende aber die eine oder andere schlechte Entscheidung getroffen und ein wenig die Konsequenz und Schärfe in der Zweikampfführung vermissen lassen“, so Enache weiter. Durch die Niederlage und den Punktgewinn des FC Bayern München gegen RB Leipzig rutschte sein Team am letzten Spieltag vom zweiten auf den fünften Platz – ein bitteres Saisonende, ein Pflichtspiel steht für die U19 nicht mehr an.

Die Meister aus dem Vorjahr wie Marcello Trippel, Joseph Bellahsen, Mathieu Nguefack und Niko Horvat können in der kommenden Saison einen neuen Anlauf mit der U19 nehmen.

Für den 2007er-Jahrgang, zu dem Tristan Top-Rasmussen, Engjell Krasniqi und Iaia Manco Danfa gehören, endet die Zeit in der Jugend. Tyler Meiser und Fritz Fleck halfen am Samstag bei der U19 aus, gehören seit dieser Saison aber bereits fest zum U23-Kader. Borussias Zweitvertretung spielt am Montag (16 Uhr) beim VfL Bochum.

Borussia U19 Trippel – Bellahsen, Beyersdorf, Top-Rasmussen (86. Van Lipzig), Meiser – Nguefack, Krasniqi, Fleck (46. Spahic), Horvat (86. Ketola) – Danfa, Koukkumäki (71. Peret) Tore 1:0 Meusel (6.) 2:0 Schwarz (30.), 3:0 Schwarz (63.), 3:1 Danfa (69.), 4:1 Bellahsen (90., ET)

Borussia U17 Thimm – Joel Uwakhonye (46. Rushiti), Megogo, Hendrix, Ernst (61. Bayekula) – Fernandez (77. Sautner), Trostjanezki, Davids (77. Vestjens), Yamakawa (61. Poba), Biber – Silitra Tore 1:0 Grammozis (5.), 1:1 Silitra (19.), 2:1 Tunkel (39.), 3:1 Strössner (66.), 4:1 Kaymak (71.), 4:2 Trostjanezki (90.+4)