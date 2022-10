Gladbachs Jugend-Teams vor wegweisenden Partien Vor einer Englischen Woche stehen auch viele Jugend-Mannschaften des SV 09. Die Teams sind in Pokal und Meisterschaft gefordert. Die U14 muss dagegen gleich zweimal in der Bezirksliga antreten.

Nach zuletzt fünf Siegen in Folge reist die U19 des SV Bergisch Gladbach mit breiter Brust zum Mittelrheinliga-Match beim SSV Bornheim. Zuletzt gelang es mit einer starken Leistung, Tabellenführer SV Eilendorf mit 3:1 zu besiegen, zu überholen und selbst auf den 3. Platz zu springen. Der Rückstand auf Tabellenführer Fortuna Köln beträgt nach der Erfolgsserie nur noch zwei Punkte. Das zählt aber nicht, wenn das Spiel in der Voreifel angepfiffen wird. Die Gastgeber haben erst fünf Zähler auf dem Konto, konnten in den meisten Partien aber gut mithalten – besonders Zuhause hat sich das Team stark präsentiert. Daher heißt es, mit voller Konzentration in der Voreifel anzutreten.