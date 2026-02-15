Gladbacher U23 eiskalt effizient - SVR rutscht tiefer in den Keller

Gladbachs U23 durfte den Sprung auf Platz 5 bejubeln (Archivfoto). – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto

Bei Minusgraden verpasst der SV Rödinghausen den erhofften Befreiungsschlag im Abstiegskampf der Regionalliga West. Gegen Borussia Mönchengladbach II unterliegt das Team von Trainer Lars Fleischer mit 0:3 – und steht vor schweren Wochen.

Für Fleischer war es die Heimspiel-Premiere als neuer Chefcoach in Rödinghausen. Vor der Partie hatte er den Fokus geschärft: „Wir haben uns mit der Mannschaft zusammengesetzt. Es ging um Grundsätzlichkeiten und das Bewusstmachen unserer Situation. Wir haben noch 15 Spiele und die gemeinsame Aufgabe, die Klasse zu halten.“ Auf dem Platz jedoch blieb die erhoffte Reaktion aus.

Frostige Temperaturen, 723 Zuschauer im Häcker Wiehenstadion – und am Ende noch mehr Frust: Der SV Rödinghausen hat am 22. Spieltag der Regionalliga West auch sein Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach II verloren. Nach dem 0:2 in Bochum setzte es für die Mannschaft von Trainer Lars Fleischer ein deutliches 0:3 (0:1). Die Lage im Tabellenkeller verschärft sich damit weiter.

Früher Dämpfer trotz ordentlichem Beginn

Dabei starteten die Gastgeber durchaus griffig. Rödinghausen suchte die Zweikämpfe, war präsent – und kam zur ersten Möglichkeit. Innenverteidiger Viktor Miftaraj köpfte nach zwölf Minuten knapp vorbei. Es war die beste Phase der Hausherren.

Doch mit dem ersten gefährlichen Abschluss der Gäste fiel das 0:1. SVR-Torwart Dennis Gorka parierte zunächst stark, doch nach einer erneuten Hereingabe schaltete Iaia Manco Danfa am schnellsten und traf in der 17. Minute zur Führung für die Gladbacher U23.

Die Gäste wirkten in der Folge reifer und zielstrebiger. Vor allem der 18-jährige Fritz Fleck drückte dem Spiel seinen Stempel auf. Immer wieder sorgte er mit Tempo und Technik für Unruhe. In der 30. Minute ließ er zwei Rödinghauser stehen und verzog nur knapp, kurz vor der Pause hatte er das 0:2 auf dem Fuß, trat jedoch in den tiefen Boden.

Rödinghausen meldete sich erst kurz vor dem Halbzeitpfiff noch einmal zurück: Nach einer Hereingabe von Aygün Yildirim klärte Gladbachs Schlussmann Tiago Pereira Cardoso in höchster Not vor Torjäger Eduard Probst.

Danfa entscheidet die Partie

Nach dem Seitenwechsel aber verloren die Hausherren zunehmend den Zugriff. In der 56. Minute sorgte Danfa mit einer Einzelleistung für die Vorentscheidung: Er umkurvte gleich mehrere Abwehrspieler sowie Torhüter Gorka und schob überlegt zum 0:2 ein – Kopfschütteln auf den Rängen über das Abwehrverhalten.

Nur 14 Minuten später folgte der nächste Nackenschlag. Einen von Danfa und Fleck initiierten Konter schloss Niklas Swider mit einem platzierten Schuss ins lange Eck zum 0:3 (70.) ab. Die Partie war entschieden.

Rödinghausen brachte in der Schlussphase kaum noch Druck zustande. Die eingewechselten Kräfte – darunter Abdul Fesenmeyer, Davis Asante und später Leonard Köhler sowie Leon Tia – konnten dem Spiel keine Wende mehr geben. Bitter: Winterneuzugang Asante musste kurz nach seiner Einwechslung offenbar schwerer verletzt vom Feld und wurde auf einer Liege aus dem Stadion geschoben.

So blieb es beim ernüchternden 0:3. Für den SV Rödinghausen stehen nun schwierige Aufgaben gegen die Spitzenteams FC Gütersloh und RW Oberhausen an – in einer Situation, in der jeder Punkt im Kampf um den Klassenverbleib zählt.

Regionalliga West, 22. Spieltag

SV Rödinghausen – Borussia Mönchengladbach II 0:3

SV Rödinghausen: Dennis Gorka, Maximilian Hippe, Viktor Miftaraj, Manuel Reutter (86. Leonard Köhler), Paterson Chato, Allan Firmino Dantas, Julian Schwermann (86. Leon Tia), Simon Breuer (66. Davis Asante) (77. Moritz Brasas), Cottrell Ezekwem, Eduard Probst, Aygün Yildirim (66. Abdul Fesenmeyer) - Trainer: Lars Fleischer

Borussia Mönchengladbach II: Tiago Pereira Cardoso, Michel Lieder, Divine Dillon Berko (76. Simon Walde), Tyler Meiser, Veit Stange, Nico Vidic (83. Kemal Cirpan), Fritz Fleck (76. Jakob Zickler), Niklas Swider, Josiah Uwakhonye (76. Yassir Atty), Yannick Michaelis (52. Len Wörsdörfer), Iaia Manco Danfa - Trainer: Oliver Kirch

Schiedsrichter: Cedric Gottschalk (Bottrop) - Zuschauer: 723

Tore: 0:1 Iaia Manco Danfa (17.), 0:2 Iaia Manco Danfa (56.), 0:3 Niklas Swider (70.)