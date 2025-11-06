Gladbacher Quintett bei U17-WM in Katar gestartet

Fünf Gladbacher Talente sind bei der U17-WM mit von der Partie. – Foto: Sascha Hohnen

Elias Vali Fard versuchte noch sein linkes Bein auszustrecken, Marcello Trippel seinen rechten Arm an den Ball zu bekommen. Doch weder der Verteidiger noch der Torwart der deutschen U17-Nationalmannschaft konnten verhindern, dass der Schuss Juan Catanos in der 57. Minute den Weg ins Netz fand – womit sich die beiden Talente Borussia Mönchengladbachs mit ihrem Team im ersten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft in Katar mit einem 1:1 gegen Kolumbien begnügen mussten.

Führung in der 1. Spielminute Dabei hatte es für die deutsche Auswahl, die als Titelverteidiger ins Turnier gestartet ist, perfekt begonnen: Nach nicht einmal 20 Sekunden ging sie mit dem ersten Angriff des Spiels in Führung. Doch nach dem Seitenwechsel wurde Kolumbien stärker, und Trippel, der wie Vali Fard im vergangenen Sommer mit Borussias U17 Deutscher Meister geworden war, rückte stärker in den Fokus. Zweimal war er vor dem Ausgleich mit Paraden zur Stelle, nach dem 1:1 hatte er allerdings einmal auch Glück, als er einen unangenehmen Rückpass nicht richtig stoppte und der Ball beinahe ins eigene Tor gekullert wäre.

Vali Fard hätte derweil fast noch für den späten Siegtreffer gesorgt, der Innenverteidiger traf den Ball nach einem Fehler des kolumbianischen Schlussmanns nicht richtig und konnte deswegen einen Pfostenabpraller nicht zum Abstaubertor nutzen. Bereits am Freitag (14 Uhr deutscher Zeit) geht es für den Titelverteidiger mit dem zweiten Gruppenspiel gegen Nordkorea weiter, ehe zum Abschluss am Montag (14.30 Uhr) El Salvador als letzter Gruppengegner wartet. Neben Trippel und Vali Fard nehmen drei weitere B-Junioren-Meister aus der Gladbacher Nachwuchsakademie derzeit an der WM teil. Außenverteidiger Joseph Bellahsen stand für Marokko 90 Minuten auf dem Feld bei der 0:2-Auftaktniederlage gegen Japan. Marokko ist bereits am Donnerstag (13.30 Uhr) gegen Portugal das zweite Mal gefordert, am Sonntag (14.30 Uhr) wartet noch Neukaledonien.