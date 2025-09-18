Gladbacher Fußballkreis stellt sich gegen DFB-Regeln im Kinderfußball

Laut FVN wurde die Neuerungen bei den Spielfesten auf einer Arbeitstagung im Juli 2025 einheitlich beschlossen, gemeinsam mit den Vertretern der Kreisjugendausschüsse und der Kommission Jugendspielbetrieb. Aufgrund der Kurzfristigkeit hat Kaisers Verständnis für die Position der Vereine. Er hätte sich gewünscht, dass die neuen Spielformen bereits vor der Sommerpause kommuniziert worden wären. „Dann hätten wir die Vereine besser mitnehmen können“, sagt er. Zumal die Vereine ihre Mannschaftsmeldungen lange im Voraus an den Verband übermittelt haben – in der Annahme, es finde ein Spielbetrieb nach bisherigem Modell mit Spielen zwischen zwei Teams statt.