Gladbacher Fußballkreis stellt sich gegen DFB-Regeln im Kinderfußball

Etwas Gutes haben die neuen Vorgaben im Kinderfußball aus Mönchengladbacher Fußballsicht dann doch: So eine Einigkeit zwischen den Gladbacher Vereinen gab es zuletzt selten im Jugendfußball. Statt Diskussionen gab es Kreisjugendtag Mitte August größtenteils einen Konsens unter den Vereinen, ebenso wie geteilten Unmut. Denn die dort vorgestellten künftigen Vorgaben für den Kinderfußball kamen nach Aussage vieler Beteiligter überschaubar gut an. Die Neuerungen sollen bereits ab Mitte September gelten. Also nur knapp vier Wochen späten.
Es geht um die neuen Spielformen, die der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bereits länger als umfassende Reform im Jugendfußball vorantreibt. In der G-, F- und E-Jugend sind künftig sogenannte Spielfeste vorgeschrieben, die nach einem Turnierkonzept aufgebaut sind. Die Kinder agieren in mehreren Partien hintereinander auf kleineren Feldern und in kleineren Teams. Das Spielergebnis ist zweitrangig.
Ziele sind mehr Ballaktionen, mehr Einsatzzeiten und persönliche Erfolgserlebnisse für die Kinder“, teilt der Fußballverband Niederrhein (FVN) in seiner Vorlage mit. Der Verband ist für die Durchführung der neuen Regeln in der Region zuständig.
Das Konzept ist grundsätzlich nicht neu. Bereits in der abgelaufenen Saison bestanden im Kreis die Begegnungen im Kinderfußball aus Duellen zweier Teams ohne Ergebnis. Nun schreibt der DFB allerdings wöchentliche Turnierformen vor, mit bestenfalls vier bis fünf Mannschaften. Sie sind regelmäßig für Samstagnachmittag vorgeschlagen und können nach Aussage der Vereine mindestens drei Stunden dauern. In der öffentlichen Vorlage ist eine Zeitangabe allerdings nicht zu finden.
Bei der Frage, wie sich diese Spielfeste in den vollen Wochenend-Spielplan auf der eigenen Anlage integrieren lassen, gibt das PDF-Vorlage des FVN den Klubs keine Antwort.
„Wir haben 20 Jugendteams in Neuwerk. Unsere Spieltage sind jetzt schon von Samstagmorgen bis Samstagnachmittag voll, die Sonntage auch. Organisatorisch ist es ein Brett“, sagt Mario Coulen, zweiter Jugendleiter in Neuwerk. Michael Hoffmann, Jugendgeschäftsführer in Schelsen, teilt diese Ansicht: „Ein Festival über drei oder vier Stunden sprengt natürlich den kompletten Rahmen.“ In Schelsen steht nur ein Fußballplatz für alle Teams zur Verfügung.
Hoffmann sieht zudem ein weiteres Problem: „Irgendwann verlieren auch die Trainer die Lust. Sie trainieren bereits unter der Woche an zwei Tagen jeweils eineinhalb Stunden. Künftig sollen sie dann auch am Wochenende noch mehrere Stunden auf dem Platz verbringen – zusätzlich mit der Organisation davor und danach. Das wird auf Dauer niemand mitmachen.“
Diese Argumente kamen bereits während des Kreisjugendtags im August von etlichen Vereinen zur Sprache. Hermann Kaisers, Vorsitzender des Kreisjugendausschusses, leitete die Tagung und brachte die Bedenken der Vereine anschließend beim FVN vor. Er beantragte eine Aussetzung der angedachten Spielfeste für den Kreis Mönchengladbach-Viersen – der FVN stimmte dem für die kommende Spielzeit zu. Wie viele weitere Fußballkreise die neuen Spielfeste zunächst aussetzen, lässt der Verband unbeantwortet. Der Verband teilt jedoch mit: „In vielen Kreisen funktioniert diese Durchführung der Spielfestivals bereits reibungslos.“
Laut FVN wurde die Neuerungen bei den Spielfesten auf einer Arbeitstagung im Juli 2025 einheitlich beschlossen, gemeinsam mit den Vertretern der Kreisjugendausschüsse und der Kommission Jugendspielbetrieb. Aufgrund der Kurzfristigkeit hat Kaisers Verständnis für die Position der Vereine. Er hätte sich gewünscht, dass die neuen Spielformen bereits vor der Sommerpause kommuniziert worden wären. „Dann hätten wir die Vereine besser mitnehmen können“, sagt er. Zumal die Vereine ihre Mannschaftsmeldungen lange im Voraus an den Verband übermittelt haben – in der Annahme, es finde ein Spielbetrieb nach bisherigem Modell mit Spielen zwischen zwei Teams statt.
Es ist letztlich der Mix aus der spontanen Vorgabe ohne Vorbereitungszeit sowie etlichen offenen Fragen zur Umsetzung, der einen Großteil der Vereine verärgert. „Wir wussten nicht, auf was wir uns einlassen. Der Tenor am Kreisjugendtag war, dass die meisten Vereine das mit ihrer Infrastruktur nicht realisieren können“, sagt Marcel Harzer, Jugendleiter des SC Hardt. Er nennt das Konzept „nicht durchdacht“ und stellt zudem die Frage: „Können die Kinder sich überhaupt über mehrere Stunden für so ein Turnier konzentrieren?“
Den Aufwand für so eine Veranstaltung schätzen die Vereine insgesamt als sehr hoch ein. Bei einigen Verantwortlichen kam bereits das Gedankenspiel auf, gar keine Teams für die G-, F- und E-Jugend im Spielbetrieb zu melden. Stattdessen würde man regelmäßig nur Freundschaftsspiele bestreiten, um die Spielfeste zu umgehen. Eine Ligawertung gibt es in diesen Jugendklassen ohnehin nicht mehr, so die Begründung. Es käme daher aus dasselbe hinaus.
Hermann Kaisers hält von solchen Überlegungen selbstredend nicht viel. „Wir können uns den neuen Spielformen nicht ganz entgegenstemmen. Es ist allerdings wichtig, den Vereinen die Zeit zu geben, dies vernünftig zu vermitteln“, sagt Kaisers.
Die kommenden Monate sollen nun genutzt werden, um mit den Vereinen und dem Verband zu besprechen, wie die Spielformen flächendeckend im Sinne aller umgesetzt werden können. Dazu ist ein Informationsabend geplant, bei dem ein Referent des FVN das Konzept detaillierter vorstellt. Denn in der Spielzeit 2026/27 sollen die neuen Spielformen auch im hiesigen Fußballkreis greifen.
Mario Coulen sieht ebenfalls die Stadt in der Pflicht. „Am Ende spielen wir auf Bezirkssportanlagen, die der Stadt gehören. Ich finde, das muss berücksichtigt werden. Es kann nicht sein, dass es nur zulasten der Vereine geht. Das alles gilt es jetzt in diesem Jahr vorzubereiten“, sagt er. Ihm und vielen Vereine geht es vor allem um die sogenannten Minitore, die für die Spielfeste mit kleineren Spielfeldern vom DFB vorgeschrieben sind.
Ein solches Tor kostet mit passender Ausstattung nach Aussage der Vereine bis zu 300 Euro. Für ein funktionierendes Spielfest mit mehreren Mannschaften bräuchte ein Verein mindestens acht bis zwölf solcher Minitore. Für die Klubs ist es ein weiterer Streitpunkt, bei dem sie sich mit den Vorgaben allein gelassen fühlen. „Viele Vereine hadern mit der Torsituation. Wir haben die Tore nun mit eigenen Mitteln finanziert. Andere Vereine haben aber größere Probleme damit“, sagt Harzer vom SC Hardt.