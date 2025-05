Gladbacher Feuerwehr-Kicker werden NRW-Meister

Das Turnier wurde von der Berufsfeuerwehr Essen ausgerichtet. 18 nahmen am Wettbewerb an der Bezirkssportanlage Frintroper Wasserturm teil. Die Vorrunde begann vielversprechend für die Gladbacher mit einem 2:0-Erfolg gegen die Berufsfeuerwehr aus Herne. Die weiteren Vorrundenspiele gegen Bielefeld, Essen und Bochum endeten jeweils unentschieden mit 0:0. Dadurch konnte sich die Mannschaft aus Mönchengladbach mit einem hauchdünnen Vorsprung vor dem Team aus Bochum als Gruppenzweiter für das Viertelfinale qualifizieren. Aufgrund von Verletzungspech musste die Mannschaft in den K.o.-Spielen auf zwei wichtige Spieler verzichten. Gegen Dortmund stand es am Ende des Spiels 1:1, das Elfmeterschießen musste entscheiden. Sichere Schützen und eine starke Torwartleistung sicherten den Einzug ins Halbfinale. Hier wartete die Berufsfeuerwehr aus Oberhausen. In einem engen Spiel setzte sich die Feuerwehr Mönchengladbach mit 1:0 durch und stand im Finale.

Finalsieg gegen Aachen

Hier ging es gegen die Mannschaft der Berufsfeuerwehr aus Aachen. Das Team Mönchengladbach mobilisierte noch einmal die letzten Reserven und verteidigte leidenschaftlich gegen die spielerisch überlegenen Aachener. Am Ende musste erneut das Elfmeterschießen entscheiden. Zunächst ging das Gladbach in Führung, die Aachener kamen jedoch noch einmal heran. Beim entscheidenden Elfmeter lag Mönchengladbach mit 4:3 vorne und der letzte Schütze der Feuerwehr Aachen trat zum Duell gegen Gladbachs Torwart Thorben Fritzsche an. Durch eine Sprung in die richtige Ecke hielt Fritzsche, somit krönte sich die Berufsfeuerwehr Mönchengladbach zum Landesmeister 2025. Jetzt dürfen die Gladbacher an der Deutschen Meisterschaft der Berufsfeuerwehren in München im September teilnehmen.