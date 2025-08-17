Gladbach zittert sich gegen Fünftligist Atlas Delmenhorst weiter

Borussia Mönchengladbach hat das Pflichtspieljahr 2025 mit einem Arbeitssieg eröffnet. Beim SV Atlas Delmenhorst setzte sich der Bundesligist in der ersten Runde des DFB-Pokals nur knapp mit 3:2 (2:2) durch – und offenbarte dabei Schwächen, die an die schwierige Vorsaison erinnerten.

Vor 14.000 Zuschauern im ausverkauften Marschwegstadion in Oldenburg gerieten die „Fohlen“ trotz zweimaliger Führung ins Wanken. Robin Hack brachte die Borussia mit einem Doppelpack (20., 38. Minute) zweimal in Front, doch Atlas glich durch Steffen Rohwedder (32.) und einen sehenswerten Distanzschuss von Linus Urban (40.) jeweils aus. Das Team von Gerardo Seoane wirkte in dieser Phase fahrig, leistete sich ungewohnte Ballverluste und ließ dem leidenschaftlichen Außenseiter immer wieder Räume.

Die Entscheidung fiel erst nach 68 Minuten, als Innenverteidiger Nico Elvedi einen abgefälschten Freistoß aus kurzer Distanz verwandelte. Atlas hatte danach nicht mehr genügend Kraft, um noch einmal zurückzuschlagen, konnte die Partie aber bis zum Ende offenhalten.

Besonders in Erinnerung bleiben wird der Abend für die Gastgeber: Rohwedder traf nach Vorarbeit von Lamine Diop sehenswert zum zwischenzeitlichen 1:1, ehe Urban mit einem Schuss aus rund 35 Metern für das Highlight des Spiels sorgte. Keeper Damian Schobert wackelte zwar nach der Pause mit einem Ausflug aus dem Strafraum, parierte anschließend aber mehrfach stark.

Für Delmenhorst endet das Pokal-Abenteuer mit erhobenem Haupt, während Gladbach glanzlos, aber letztlich erfolgreich die zweite Runde erreicht. Dort warten Ende Oktober stärkere Gegner – Seoane wird bis dahin Antworten auf die fehlende Konsequenz seines Teams finden müssen.

Der SV Atlas richtet den Fokus nun wieder auf den Ligaalltag. Am kommenden Sonntag gastiert die Mannschaft von Trainer Key Riebau bei Eintracht Braunschweig II. Mönchengladbach startet zeitgleich mit einem Heimspiel gegen den Hamburger SV in die Bundesliga-Saison 2025/26.

SV Atlas Delmenhorst – Borussia Mönchengladbach 2:3

SV Atlas Delmenhorst: Damian Schobert, Marlo Siech, Ibrahim Temin, Linus Urban, Dylan Burke, Daniel Hefele (63. Sven Lameyer), Josip Tomic (74. Joel Schallschmidt), Dinand Gijsen (84. Timon-Julian Widiker), Steffen Rohwedder, Lamine Diop (75. Tobias Fagerström), Nico Poplawski (85. Justin Dähnenkamp) - Trainer: Key Riebau

Borussia Mönchengladbach: Moritz Nicolas, Nico Elvedi, Joseph Michael Scally, Lukas Ullrich (85. Luca Netz), Kevin Diks (48. Fabio Chiarodia), Rocco Reitz, Robin Hack (90. Grant-Leon Ranos), Franck Honorat, Philipp Sander (85. Jens Castrop), Kevin Stöger (90. Oscar Fraulo), Haris Tabakovic - Trainer: Gerardo Seoane

Tore: 0:1 Robin Hack (20.), 1:1 Steffen Rohwedder (32.), 1:2 Robin Hack (38.), 2:2 Linus Urban (40.), 2:3 Nico Elvedi (68.)