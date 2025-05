Gladbach zieht ins Viertelfinale ein, Mike überragt für den FC Bayern

Mit reichlich Dramatik ging das Achtelfinale um die Deutsche Meisterschaft bei den B-Junioren über die Bühne. Borussia Mönchengladbach brauchte gar bis tief in die Nachspielzeit, um noch Hertha BSC Berlin in die Knie zu zwingen. Beim FC Bayern München brillierte ein Mega-Talent, das auch schon mehrfach bei den Profis mittrainieren durfte. Borussia Dortmund und der VfB Stuttgart gewannen spektakulär.

Die Hertha war in der Folge gefordert und kam auch zurück. Tarek Zornic glich für die Gäste aus (54.). Ein weiterer Elfmeter riss das Steuer wieder zugunsten der Fohlen um. Diesmal trat Mathieu Nguefack an und behielte die Nerven - 2:1 (78.). Doch einmal mehr hatte Berlin noch eine passende Antwort. Marko Barjas beförderte den Ball nach Hereingabe ins Tor (84.).

Der frühe Strafstoß von Can Armando Güner, doch Christian Seibert war zur Stelle und verhinderte den Rückschlag der alten Dame (5.). Güner wurde auch in der Folge häufig gesucht, konnte sich aber zweifach erneut nicht belohnen (7., 12.). Kurz vor Halbzeitpfiff belohnte sich der Stürmer schließlich doch und brachte den Ball nach Zuspiel von Kevin Ahlberg im Tor unter (41.).

Zu Beginn der Nachspielzeit legte die Hertha noch einmal nach und ging erstmals in Führung. Nilas Hildebrandt vollendete einen Eckball (94.). Ein wesentlicher Faktor spielte dann aber doch den Gladbachern in die Karten: Oluwajimi Adetokunbo-Adelenu verließ per Ampelkarte den Platz, Gladbach war wieder am Drücker. Wael Mohya schloss nach Flanke von Mika van Lipzig erfolgreich ab (105.+3). Danach gehörte der Borussia die Partie. Elias Fard drückte den Ball per Abstauber über die Linie (117.), das Eigentor von Yunus Ünal sorgte schließlich für den Schlusspunkt.

Mega-Talent Wisdom Mike brachte die Münchener nach starkem Solo in Führung. Nach dynamischem Dribbling ins Zentrum überlistete der 16-Jährige den gegnerischen Torhüter mit einem zielgenauen Flachschuss aus der Distanz (28.). Kurz vor der Halbzeitpause hätte Yll Gashi für die Bayern erhöhen können, doch scheiterte zweimal hintereinander an Schlussmann Malik Kuriata (41.). Der KSC hielt bis dahin aber gut dagegen und belohnte sich mit dem Kopfballtreffer von Toni Matenda für eine aufopferungsvolle Leistung (66.). Dennoch: Bayern spielte die gelb-rote Karte für Lenny Bruckert nach Foul an Moritz Göttlicher wesentlich in die Karten (69.). Gashi und Sadiki Chemwor trafen daraufhin in der gleichen Szene jeweils den Querbalken (76.). Die Bayern waren, doch brauchten bis tief in die Nachspielzeit. Nach einem erneuten Tempodribbling von Mike wurde sein folgender Abschluss noch gefährlich abgefälscht, der Ball landete im Netz zum 2:1-Endstand. Die weiteren Ergebnisse vom Achtelfinale Gestern, 11:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim Hoffenheim FC Augsburg FC Augsburg 5 0 Abpfiff

