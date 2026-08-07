Gladbach war sein Abschiedsspiel: Franz Pietzko hört auf

So ein Abschiedsspiel bekommt nicht jeder Spieler im Amateur-Fußball. Franz Pietzko spielte bei seinem letzten Auftritt im Trikot des FC Rottach-Egern gegen Borussia Mönchengladbach.
So ein Abschiedsspiel bekommt nicht jeder Spieler im Amateur-Fußball. Bei seinem letzten Auftritt im Trikot der ersten Mannschaft des FC Rottach-Egern war der Gegner Bundesligist Borussia Mönchengladbach – ein Team aus WM-Fahrern wie Nico Elvedi (Schweiz), Nationalspielern wie Tim Kleindienst, gestandenen Kickern wie Franck Honorat und spannenden Talenten wie Wael Mohya. Das weiß auch der 32-Jährige.
„Besser geht es nicht. Ich bin total froh – ein Wahnsinn“, sagt Pietzko. Für ihn war das letzte Spiel ein richtiger Höhepunkt für einen Abschied zur richtigen Zeit. „Es brennt nicht mehr so“, gibt der ehemalige Weltcup-Skicrosser zu. Das regelmäßige Training und die Spiele hätten nicht mehr den Reiz, wenn dem gleichzeitig Familie, die kleine Tochter, die vergangenes Jahr zur Welt kam, und der Job bei der Polizei in Bad Wiessee gegenüberstehen.
Nachdem er vergangene Woche beim Kick seiner Rottacher gegen den FC Bayern noch im Urlaub war, wurde die Borussia zu seinem Schlusspunkt, gegen die er bis zur Anfangsphase der zweiten Halbzeit die Kapitänsbinde trug. Und wurde mit seinem Team so richtig gefordert. „Sie sind deutlich schneller, sie handeln schneller, der Ball läuft schneller. Und die Abschlüsse kommen härter.“ Ganz zu schweigen von der Fitness. Sein plakatives Fazit: „Die erste Halbzeit allein war so anstrengend wie sonst ein ganzes Spiel.“
Dass es am Ende eine Pleite gab und wie gegen Bayern 0:15 hieß, sei eine zweischneidige Geschichte. „Wir sind natürlich Sportler und somit ehrgeizig“, sagt Pietzko. „Daher wollen wir nur so wenig Tore wie möglich kassieren. Andererseits muss man die Ansprüche runterschrauben – auch wenn zu viele Tore schon ärgern.“
Und ein wenig Star-Aura hat auch Pietzko. Nach seiner Auswechslung gab es noch ein paar Autogramme für kleine Fans im FC-Trikot. Zudem will er auch künftig sportlich bleiben: ein bisschen Volleyball, etwas Skifahren und Kicken in der AH. Mit vielen Erinnerungen an besondere Momente.