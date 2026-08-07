Gladbach war sein Abschiedsspiel: Franz Pietzko hört auf TRAININGSLAGER IN ROTTACH-EGERN von Dieter Dorby · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Zur Erinnerung: FC-Vorsitzender Stefan Schlichtner (l.) überreichte Franz Pietzko ein Trikot. – Foto: Stefan Schweihofer

So ein Abschiedsspiel bekommt nicht jeder Spieler im Amateur-Fußball. Franz Pietzko spielte bei seinem letzten Auftritt im Trikot des FC Rottach-Egern gegen Borussia Mönchengladbach.

So ein Abschiedsspiel bekommt nicht jeder Spieler im Amateur-Fußball. Bei seinem letzten Auftritt im Trikot der ersten Mannschaft des FC Rottach-Egern war der Gegner Bundesligist Borussia Mönchengladbach – ein Team aus WM-Fahrern wie Nico Elvedi (Schweiz), Nationalspielern wie Tim Kleindienst, gestandenen Kickern wie Franck Honorat und spannenden Talenten wie Wael Mohya. Das weiß auch der 32-Jährige. „Besser geht es nicht. Ich bin total froh – ein Wahnsinn“, sagt Pietzko. Für ihn war das letzte Spiel ein richtiger Höhepunkt für einen Abschied zur richtigen Zeit. „Es brennt nicht mehr so“, gibt der ehemalige Weltcup-Skicrosser zu. Das regelmäßige Training und die Spiele hätten nicht mehr den Reiz, wenn dem gleichzeitig Familie, die kleine Tochter, die vergangenes Jahr zur Welt kam, und der Job bei der Polizei in Bad Wiessee gegenüberstehen.

Perfektes Abschiedsspiel: Franz Pietzko (l.) im Zweikampf mit Österreichs Nationalspieler Kevin Stöger. – Foto: Maja Dorby

Nachdem er vergangene Woche beim Kick seiner Rottacher gegen den FC Bayern noch im Urlaub war, wurde die Borussia zu seinem Schlusspunkt, gegen die er bis zur Anfangsphase der zweiten Halbzeit die Kapitänsbinde trug. Und wurde mit seinem Team so richtig gefordert. „Sie sind deutlich schneller, sie handeln schneller, der Ball läuft schneller. Und die Abschlüsse kommen härter.“ Ganz zu schweigen von der Fitness. Sein plakatives Fazit: „Die erste Halbzeit allein war so anstrengend wie sonst ein ganzes Spiel.“