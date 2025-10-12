Gladbach verpasst Tabellenspitze – Düren trotzt Favoriten ein Remis ab

Der SV Bergisch Gladbach 09 hat im Heimspiel gegen den 1. FC Düren die Chance auf die Tabellenführung in der Mittelrheinliga verpasst. Düren überzeugte mit einem starken Auftritt nach der Pause.

Nach der Niederlage von Tabellenführer Vichttal hatte der SV Bergisch Gladbach 09 die große Chance, mit einem Heimsieg gegen den 1. FC Düren die Spitze der Mittelrheinliga zu übernehmen. Doch nach einem abwechslungsreichen Spiel hieß es am Ende 2:2 (1:0).

„Es war ein Spiel mit ganz vielen Auf und Abs,, sagte Co-Trainer Andy Habl nach dem Abpfiff. „In den ersten Minuten war Düren ein bisschen mehr im Ballbesitz, aber dann hatten wir drei richtig gute Chancen – wenn wir die nutzen, läuft das Spiel in eine andere Richtung.“

Gladbach kam immer besser ins Spiel, drückte früh und belohnte sich nach 18 Minuten, als Tristan Arndt einen Handelfmeter sicher zum 1:0 verwandelte. Weitere Großchancen blieben ungenutzt, sodass die Partie zur Pause offen blieb.

Düren dreht das Spiel – Gladbach kontert

Nach dem Seitenwechsel verlor Gladbach den Zugriff. „Wir waren nach der Halbzeit zu passiv, haben uns – warum auch immer – zurückgezogen“, monierte Habl. „Wir haben versucht, die Jungs nach vorne zu peitschen, aber wir haben nur noch reagiert, nicht mehr agiert.“

Düren nutzte die Phase konsequent: Erst traf Ali Alawie (70.) nach starker Vorlage von Raban Laux zum Ausgleich, dann drehte Yuri Backhaus nur sieben Minuten später die Partie.

„In den ersten 25 Minuten war Bergisch Gladbach besser, da haben wir Glück, dass wir nicht 0:2 hinten liegen. Aber danach sind wir gut ins Spiel gekommen“, erklärte Dürens Trainer Luca Lausberg. „Wir haben gemerkt, dass heute etwas drin ist. In der zweiten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft, hatten viel Ballbesitz und eine gute Dominanz.“

Doch die Gastgeber zeigten Moral. Joker Joel Kouekem (82.) traf kurz nach seiner Einwechslung zum 2:2-Ausgleich. „Wir bringen dann mehr Offensive rein, gehen weiter vorne drauf und werden belohnt. Danach haben wir noch zwei große Kopfballchancen zum 3:2", so Habl. „Am Ende geht das 2:2 in Ordnung – ärgerlich, weil wir vielleicht die etwas besseren Chancen hatten.“

Lausberg: „Ein weiterer Entwicklungsschritt“

Düren präsentierte sich nach dem Rückstand stabil und selbstbewusst – und zeigte, dass die Mannschaft auch gegen Top-Teams bestehen kann. „Der Ausgleich war hochverdient, auch der Führungstreffer war zu dem Zeitpunkt nicht unverdient,“ befand Lausberg. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Auftreten. Wir haben in der zweiten Halbzeit phasenweise sehr erwachsen gespielt – das war ein weiterer Entwicklungsschritt.“

Mit dem Remis bleibt Düren im Mittelfeld (zehn Punkte, Platz neun), während Gladbach (15 Punkte) den Sprung an die Spitze verpasst. „Das 2:2 ist bitter, weil mehr drin war, aber wir können auf die Leistung aufbauen", resümierte Habl.

Ein intensives Duell zweier spielstarker Teams endete leistungsgerecht 2:2 – für Gladbach ein kleiner Rückschlag, für Düren ein Punktgewinn mit Signalwirkung. Lausberg fasste zufrieden zusammen: „Wir haben gegen zwei Top-Teams – Frechen und Bergisch Gladbach – vier Punkte geholt. Das ist sehr zufriedenstellend.“