Gladbach verliert das so wichtige Duell gegen den FC Bayern

Die Frauen von Borussia Mönchengladbach haben am Sonntag einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf verpasst. Gegen die Reserve von Bayern München verlor Borussia mit 1:3. Die Partie war witterungsbedingt kurzfristig vom Grenzlandstadion an den Borussia-Park verlegt worden. Glück brachte der Standortwechsel den Borussia-Frauen allerdings nicht. Das Team von Jonas Spengler verbleibt als Tabellenzwölfter auf dem ersten Abstiegsplatz der 2. Bundesliga.
Bereits in der 8. Minute gingen die Münchenerinnen mit ihrer ersten Chance mit 1:0 in Führung. Nach einer Flanke von der rechten Seite stand Laura Dafinger am zweiten Pfosten frei und köpfte zur Führung ein (8.). Allerdings erholte sich Borussia schnell von diesem frühen Rückschlag und übernahm anschließend die Spielkontrolle.
Mit zunehmendem Druck wurde Borussia gefährlicher. Sam Drissen (11. Minute) und Imke Kessels (23.) versuchten es aus der Distanz, ehe Bayern-Keeperin Sophie Klein einen Abschluss von Suus van der Drift entschärfte. Die beste Chance bot sich Paula Klensmann kurz vor der Pause, doch Klein lenkte ihren Kopfball über die Latte (45.). Der anschließende Eckball führte dann zum verdienten Ausgleich: Klein ließ den Ball beim Herauslaufen fallen, Mia Giesen reagierte am schnellsten und traf zum 1:1 (45.+1).
Nach dem Seitenwechsel kamen Bayern besser aus der Kabine. Borussia verlor an Griffigkeit und Intensität. Nach zwei Fernschüssen (53., 55.) und einem nicht sauber ausgespielten Konter (63.) nutzten die Münchnerinnen einen individuellen Fehler zur erneuten Führung durch Greta Hünten (69.).
Kurz vor Schluss bot sich der Borussia noch einmal die große Chance auf den Ausgleich: Nach einem Foul im Strafraum trat die eingewechselte Lili Jones-Baidoe zum Elfmeter an, doch Klein parierte – ebenso den Nachschuss von Kessels (83.). In der Nachspielzeit sorgte Maria Plattner nach einem Konter für die Entscheidung (90.+2).
„Wir müssen zur Pause eigentlich führen und geben das Spiel nach einer schwachen zweiten Halbzeit aus der Hand. Der vergebene Elfmeter passt aktuell ins Bild", sagt Jonas Spengler nach der Partie, zeigt sich jedoch kämpferisch: „Jetzt gilt es, ruhig zu bleiben und hart weiterzuarbeiten. Es sind noch zehn Spiele und genug Punkte zu holen, um da unten herauszukommen.“
Aktuell fehlt der Borussia trotz der Niederlage nur ein Punkt zu einem Nichtabstiegsplatz, den die Reserve des VfL Wolfsburg belegt. Das nächste Spiel bestreitet Borussia am Sonntag beim SV Meppen (14 Uhr).
