Gladbach verliert das so wichtige Duell gegen den FC Bayern

„Wir müssen zur Pause eigentlich führen und geben das Spiel nach einer schwachen zweiten Halbzeit aus der Hand. Der vergebene Elfmeter passt aktuell ins Bild", sagt Jonas Spengler nach der Partie, zeigt sich jedoch kämpferisch: „Jetzt gilt es, ruhig zu bleiben und hart weiterzuarbeiten. Es sind noch zehn Spiele und genug Punkte zu holen, um da unten herauszukommen.“