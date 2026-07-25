Gladbach verlängert den Vertrag mit Edin Biber Borussia Mönchengladbach hat den nächsten Nachwuchsspieler an sich gebunden: Das 17 Jahre alte Talent Edin Biber hat einen neuen Vertrag bekommen. Was Nachwuchschef Mirko Sandmöller zu der Personalie sagt. von RP / Karsten Kellermann · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Immer mehr Spieler aus dem Gladbacher Nachwuchs bindet der Verein an sich. – Foto: Jakob Reiche

Borussia Mönchengladbach arbeitet an der Zukunft. Nachdem die Talente Niko Horvat, Elias Vali Fard, Josiah Uwakhonye und Dillon Berko in diesem Sommer mit Profiverträgen ausgestattet wurden, hat nun auch der 17 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler Edin Biber einen neuen Vertrag unterschrieben. Das gab der Klub am Freitag bekannt.

Bewusste Entscheidung „Wir haben ein gutes Konstrukt gefunden und eine Vereinbarung mit Edin getroffen. Er wird definitiv in der kommenden Saison bei uns spielen. Wir freuen uns, dass er sich bewusst für uns entschieden hat. Es geht jetzt darum, ihn weiter zu entwickeln, dann werden wir sehen, wie es weitergeht“, sagte Nachwuchsdirektor Mirko Sandmöller im Gespräch. Laut dem Transferexperten Fabrizio Romano, der am Donnerstagabend erstmals von der Verlängerung berichtete, gab es einige Vereine, die sich um den offensiven Mittelfeldspieler mit kroatischen Wurzeln bemühten.

Die hat Borussia ausgestochen und Biber zunächst weiter an sich gebunden. „Es war nicht einfach, Edin ist im 2009er-Bereich eines der spannendsten Talente“, sagte Sandmöller daher. „Er hat eine hohe Spielintelligenz, ist technisch stark und beidfüßig. Als offensiver Mittelfeldspieler kann er mit seinem Spielverständnis, seinen Toren und Assists Spiele entscheiden – das hat er in der Vergangenheit immer wieder nachgewiesen“, sagte Sandmöller. Biber, geboren in Hannover, zeigte seine Qualitäten in der Saison 2025/26 in der U17 und in der U19. In insgesamt 20 Spielen machte er 14 Tore und legte 13 Treffer der Kollegen auf.