Gladbach U23: Eugen Polanski lobt seine „Leihspieler“

Nicht nur für die Profis, sondern auch für die U23 von Borussia Mönchengladbach stand in der vergangenen Woche die letzte Länderspielpause der Saison an– und genau die stellte Trainer Eugen Polanski vor ungewohnte Herausforderungen. „Die Höchstanzahl an Feldspielern war sechs, die kleinste Anzahl zwei. Es ist dann einfach nur ein bisschen Beschäftigung, um den Rhythmus nicht zu verlieren und etwas für die Pumpe zu tun“, erklärt der 39-Jährige.

Was für die Trainingsarbeit der U23 nicht optimal ist, stellt für die einzelnen Akteure der Reserve aber logischerweise auch eine Chance dar. Eine ganze Reihe von U23-Spielern ist für die Zeit der Länderspielpause zu den Profis aufgerückt. Yassir Atty, Lion Schweers, Jonathan Foss und Veit Stange standen im Testspiel gegen Viktoria Köln in der Startelf. Maximilian Neutgens, Joshua Uwakhonye, Ingyom Jung, Leon Ampadu und Ismail Harnafi kamen dazu noch von der Bank.

„Gerade die Spieler, die von Anfang an gespielt haben, haben gemerkt, dass sie sich zwar strecken müssen, um bestehen zu können, aber kein riesiger Unterschied mehr da ist. Das ist, glaube ich, schon eine Bestätigung“, sagt Polanski, der sich vor ziemlich genau 20 Jahren ebenfalls über Einsätze in der zweiten Mannschaft für höhere Aufgaben in Gladbach empfahl.

Nach den Gastauftritten seiner Spieler hat der U23-Cheftrainer wie gewohnt Rückmeldungen bekommen. Und die Riege der ausgeliehenen U23-Spieler hat ihren Job offenbar ziemlich gut gemacht, wie das positive Feedback zeigt: „Alle Jungs haben sich gut eingefügt, weil sie es sich verdient haben, oben zu sein. Sie haben das Training der Profis definitiv nicht schlechter gemacht, dementsprechend kannst du allen ein Sternchen geben“, sagt Polanski zufrieden.

Angesichts der starken Regionalligasaison – aktuell ist Borussia Zweiter hinter dem enteilten MSV Duisburg – überrascht es kaum, dass auch die einzelnen Spieler derzeit mit reichlich Rückenwind unterwegs sind. Auch wenn der Motor mit nur sechs Punkten aus den vergangenen fünf Spielenzuletzt etwas stockte.

„Wir sind in den letzten vier Spielen nur einmal an die Leistungsgrenze gelangt. Im letzten Spiel hatten wir ein Thema mit der Leidenschaft“, kritisiert Polanski. In der nächsten Etappe – also in den nächsten vier Spielen – will der 39-Jährige mit seinem Team wieder „mehr in eine positive Energie reinkommen“.

Wird Spiel aus der Wertung genommen?

Dabei wartet am kommenden Wochenende ein Gegner, der sich in einer ganz speziellen Situation befindet. Der 1. FC Düren hat erst kürzlich Insolvenz angemeldet und plant nach einem Bericht des „RevierSport“ sogar, sein Team im April gänzlich vom Spielbetrieb abzumelden. Das Auswärtsspiel der U23 am Samstag (14 Uhr) würde damit wieder aus der Wertung genommen werden.

Eine knifflige Situation für Polanski und seinen Trainerstab, die das Thema vor der Partie allerdings gar nicht groß werden lassen wollen: „Wir haben da gar keinen Einfluss drauf und sehen es auch nicht genau“, sagt Polanski.

Sportlich ist der 1. FC Düren mit zuletzt zwei Siegen in Serie zumindest definitiv nicht zu unterschätzen. Personell kann Polanski aus dem Vollen schöpfen – alle Spieler sind fit durch die Länderspielpause gekommen.