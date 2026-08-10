Gladbach-Torjäger startet im ersten Spiel in der 2. Bundesliga durch Jan Urbich hat bei Eintracht Braunschweig einen perfekten Start erwischt. Die Leihgabe von Borussia Mönchengladbach traf beim 6:1 in Magdeburg doppelt - und zeigt, wie wertvoll die Regionalliga West als Sprungbrett sein kann. von André Nückel · Gestern, 17:00 Uhr · 0 Leser

Jan Urbich (l.) jubelt nach seinem Tor. – Foto: IMAGO / Christian Schroedter

Nach dem ersten Spieltag neigen Fußball-Fans gerne zum Überreagieren. Aber wenn sich alle Beteiligten einen Start für Jan Urbich hätten wünschen dürfen, dann wohl genau diesen. Der von Borussia Mönchengladbach an Eintracht Braunschweig verliehene Angreifer stand am 1. Spieltag der 2. Bundesliga direkt in der Startelf - und wurde beim 6:1-Auswärtssieg gegen den 1. FC Magdeburg zum Matchwinner.

Braunschweig, von vielen vor der Saison eher im unteren Bereich erwartet, legte beim FCM einen Traumstart hin. Aaron Opoku erzielte in der 15. Minute das 1:0, danach gehörte die Bühne Urbich. Der Stürmer traf in der 21. und 26. Minute zum 2:0 und 3:0. Nach der Roten Karte gegen Herbert Bockhorn und dem Elfmetertor von Mehmet Aydin war die Partie noch vor der Pause deutlich vorentschieden. Später trafen auch Samuele Di Benedetto und Florian Flick. Für Urbich war es ein Ausrufezeichen. Sein zweiter Startelfeinsatz dürfte nach diesem Auftritt kaum in Frage stehen. Am Freitag empfängt Braunschweig als Tabellenführer den VfL Bochum.

Erst Gladbach-Durchstarter, jetzt Zweitliga-Projekt Urbich war erst im vergangenen Sommer von Kickers Offenbach zur U23 der Borussia gewechselt. In der Regionalliga West schlug der Mittelstürmer sofort ein. In 20 Einsätzen erzielte er 14 Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor. Damit wurde er schnell zu einem Schlüsselspieler der Gladbacher U23. Nach der Beförderung von Eugen Polanski zum Bundesliga-Trainer durfte Urbich auch bei den Profis ran. Sein Debüt feierte er am 6. Spieltag der vergangenen Saison beim 0:0 gegen den SC Freiburg. Es folgten zwei weitere Kurzeinsätze gegen Union Berlin und den FC St. Pauli. Die Entwicklung zeigt: Für die Regionalliga war Urbich womöglich schon zu weit, für einen festen Platz in der Bundesliga fehlte ihm aber noch der nächste Schritt. Genau deshalb wirkt die einjährige Leihe nach Braunschweig logisch. Vor seinem Wechsel verlängerte Borussia den Vertrag des Angreifers bis zum 30. Juni 2029. Schröder sieht logischen nächsten Schritt

Fr., 14.08.2026, 18:30 Uhr Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig VfL Bochum VfL Bochum 18:30 live PUSH