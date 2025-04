Gladbach strauchelt, Duisburg kann nächste Woche schon aufsteigen

Der Wuppertaler SV hat im Abstiegskampf einen wichtigen Dreier eingefahren. Das Auswärtsspiel bei der U21 des 1. FC Köln entschieden die Bergischen knapp mit 1:0 für sich. Hier geht es zum ausführlichen Spielbericht.

1. FC Köln II – Wuppertaler SV 0:1

1. FC Köln II: Jonas Nickisch, Rijad Smajic, Teoman Akmestanli (88. Bernie Lennemann), Mikail Özkan, Meiko Sponsel (46. Jakob Krautkrämer), Marco Höger, Jonas Saliger (69. Etienne Borie), Patrik Kristal (80. Nick Zimmermann), Oliver Schmitt, Jaka Cuber Potocnik, Mansour Ouro-Tagba (88. San-Luca Spitali) - Trainer: Evangelos Sbonias

Wuppertaler SV: Ngemba Michael Luyambula, Levin Müller, Subaru Nishimura, Vincent Gembalies, Benedikt Wimmer, Kevin Hagemann (76. Joep Munsters), Semir Saric (87. Kilian Bielitza), Riccardo Grym (76. Noel-Etienne Reck), Aday Ercan, Dildar Atmaca (60. Timo Bornemann), Pedro Cejas (60. Marco Terrazzino) - Trainer: Sebastian Tyrała

Schiedsrichter: Marcel Benkhoff - Zuschauer: 900

Tore: 0:1 Timo Bornemann (79.)

1. FC Düren – MSV Duisburg 0:6 1. FC Düren: Arhan Kalayci, Yuri Backhaus, Mykhailo Ponamarov, Hiroto Murakami (79. Imad Al Habaui), Hans Bresser (41. Kevin Dabo), Raban Laux, Almin Hodza, Malcom Scheibner, Yunus Kocak, Toranosuke Abe, Philipp Simon - Trainer: Luca Lausberg MSV Duisburg: Maximilian Braune, Tobias Fleckstein, Joshua Bitter, Alexander Hahn, Can Coskun, Jonas Michelbrink (62. Steffen Meuer), Jakob Bookjans, Florian Egerer (68. Jesse Tugbenyo), Dustin Willms (56. Jannik Zahmel), Thilo Töpken (56. Malek Fakhro), Maximilian Dittgen (56. Jan-Simon Symalla) - Trainer: Dietmar Hirsch Schiedsrichter: Felix May (Solingen) - Zuschauer: 1800 Tore: 0:1 Maximilian Dittgen (20.), 0:2 Thilo Töpken (41.), 0:3 Jakob Bookjans (45.), 0:4 Steffen Meuer (64.), 0:5 Jannik Zahmel (66.), 0:6 Steffen Meuer (73.)

Der Abwehrbeton hielt über die ersten 20 Minuten noch Stand, danach wurde der MSV-Dauerdruck dann doch zu viel für die Dürener. In Halbzeit zwei machten die Gäste auch noch das halbe Dutzend voll und könnten sogar schon am kommenden Spieltag gegen den 1. FC Köln II (20. April, 14 Uhr) sicher aufsteigen.

Während der KFC im ersten Durchgang noch durchaus gut mithalten konnte, ging der Elf von René Lewejohann die Puste mit fortschreitender Spieldauer immer mehr aus. Der Punktgewinn ist so letztlich auch durchaus glücklich, wird dem KFC in der Mammutaufgabe Klassenerhalt aber nur bedingt weiterhelfen.

Etwas überraschend gelangte der Aufsteiger per Strafstoß zur erste großen Gelegenheit. Die Entstehung war zwar mindestens fragwürdig, doch Frederic Baum durfte es egal sein. Er verwandelte eiskalt vom Punkt (14.). Danach zeigte sich Hohkeppel auch mindestens auf Augenhöhe mit der Fortuna, die auch ihrerseits zurückschlug. Kingsley Sarpei vollendete nach Hereingabe von Stipe Batarilo zum Ausgleich (33.). Kurz vor Halbzeitpfiff hatte Ayman Aourir noch die große Möglichkeit, die alte Führung wiederherzustellen, doch doch scheiterte an Lennart Winkler (45.).

In Durchgang zwei gehörte die Partie dann ganz klar den Kölnern. Zunächst setzte sich Hendrik Mittelstädt stark durch und fand Joel Vieting, der das Spielgerät zielgenau in den Winkel setzte (61.). Die Hausherren blieben am Drücker und legten nach: Sarpei hielt in eine Flanke von Henri Matter den Fuß rein (69.) und machte schließlich in der Schlussphase per Abstauber alles klar. Für die Kölner hat der Spielausgang nicht mehr die finale Konsequenz, während Hohkeppel eventuell wichtige Punkte im Abstiegskampf verpasst.

SC Fortuna Köln – SV Eintracht Hohkeppel 4:1

SC Fortuna Köln: Lennart Winkler, Dominik Ernst (84. Finn Bauens), Maximilian Fischer, Seymour Fünger, Robin Afamefuna, Barne Pernot, Max Wiese (46. Joel Vieting), Henri Matter (84. Gianluis Di Fine), Stipe Batarilo (71. Danny Breitfelder), Kingsley Sarpei, Hendrik Mittelstädt (71. Joshua Eze) - Trainer: Matthias Mink - Trainer: Martin Grund - Trainer: Hamdi Dahmani

SV Eintracht Hohkeppel: Lukas van Ingen, Firat Tuncer, Michael Gardawski (64. Robin Theisen), Pius Krätschmer, Sora Yamato, Cenk Durgun, Vladislav Fadeev (58. Mounir Bouziane), Ayman Aourir, Frederic Baum (78. Amin Bouzraa), Enzo Wirtz, Mike Owusu - Trainer: Amir-Ali Mostowfi - Trainer: Iraklis Metaxas

Schiedsrichter: Thibaut Scheer (Essen)

Tore: 0:1 Frederic Baum (14. Foulelfmeter), 1:1 Kingsley Sarpei (33.), 2:1 Joel Vieting (61.), 3:1 Kingsley Sarpei (68.), 4:1 Kingsley Sarpei (82.)

________________

Doppelschlag und Platzverweis brechen Wiedenbrück das Genick