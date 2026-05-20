Gladbach schlägt Oberliga-Klub nach Rückstand klar

Nach einigen Ehrungen und Verabschiedungen wurde die Partie angepfiffen. Lange dauerte es nicht, bis es das erste Mal hitzig wurde. Steffen Wranik wurde von Simon Walde zu Boden gebracht - der Unparteiische entschied nach gerade einmal drei Minuten auf Strafstoß für die Hausherren. Torjäger Tom Winnemöller nahm sich der Sache an und verwandelte souverän zur 1:0-Führung der Gastgeber.

Daraufhin zeigte der VfL seine ganzen Stärken auf. Zunächst legte Shuto Machino den Ball kurz vor dem gegnerischen Kasten auf Robin Hack quer, der wiederum nur noch ins leere Tor einschieben musste (34.). Daraufhin stellte der 27-Jährige per traumhaften Lupfer auf 3:1. Mit dieser 3:1-Führung der Gäste ging es dann in die Halbzeitpause.

Die Borussia hatte in der Folgezeit große Problem sich Chancen herauszuspielen und lief dem knappen Rückstand zunächst einmal hinterher. In der 31. Minute war es dann jedoch Florian Neuhaus, der einen unglücklich geklärten Ball kurz annahm und per Schlenzer zum 1:1-Ausgleich versenkte.

Bolin überragt

In der Unterbrechung wurden auf beiden Seiten einige Wechsel vorgenommen. Auf der Gladbacher Seite kam auch Hugo Bolin, der am vergangenen Wochenende seinen ersten Bundesliga-Treffer markierte, auf den Platz.

Der Schwede sorgte kurz nach seiner Einwechslung gleich für Aufsehen. Der junge Angreifer setzte sich auf der linken Seite durch und flankte den Ball in den Fünfer, wo der ebenfalls eingewechselte Kota Takai einköpfte (52.). Nur eine Minute später blieb Bolin vor Heim-Keeper Alexander Moll cool und netzte zum 5:1 (53.). Aufgeben wollten sich die Hausherren jedoch nicht und so traf Adrian Lenz nur kurze Zeit später sehenswert zum 2:5 (55.).

In der Folgezeit gab es weitere Wechsel auf beiden Seiten. Ein Spieler ragte allerdings weiter heraus. Bolin sorgte mit seinem Tempo immer wieder für Gefahr und markierte in der 81. Minute mit einem strammen Schuss den 6:2-Endstand.

2.576 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen bei gutem Wetter ein echtes Torspektakel, bei dem der Oberligist stark dagegen hielt. Für die Borussia geht es am kommenden Freitag zum Saisonabschluss zum A-Ligisten Viktoria Anrath.