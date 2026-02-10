Gladbach-Pleite geht laut Jonas Spengler "in Ordnung"

„Vom Ergebnis her geht der Sieg für Stuttgart in Ordnung. Trotzdem haben wir über viele Phasen gut dagegengehalten und hatten unsere Momente. Dort zu verlieren, noch dazu gegen das vielleicht beste Team der Liga, ist kein Weltuntergang. Entscheidend ist, dass wir die positiven Aspekte aus diesem Spiel mitnehmen. Die Mannschaft lebt und hat sich zu keinem Zeitpunkt aufgegeben. Jetzt kommen die Partien, in denen wir punkten müssen – und dafür sind wir bereit“, sagt Spengler. Nächster Gegner am kommenden Sonntag ist im Grenzlandstadion die Reserve von Bayern München, die mit einem Sieg gegen Wolfsburg II in der Tabelle an Borussia vorbeigezogen ist.