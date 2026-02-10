 2026-02-09T08:36:21.830Z

Gladbach-Pleite geht laut Jonas Spengler "in Ordnung"

Gegen den ambitionierten Aufstiegskandidaten VfB Stuttgart gibt es für Borussias Frauen am Sonntag nicht viel zu holen. Trainer Jonas Spengler schätzt die Begegnung realistisch ein. Nun beginnt die entscheidende Phase für die Borussia.rn

von Daniel Brickwedde · Heute, 11:00 Uhr
Stuttgart schlägt Gladbach.
Stuttgart schlägt Gladbach. – Foto: Imago Images

Trainer Spengler hatte einen schwierigen Jahresstart prognostiziert. Drei weite Auswärtsfahrten zu drei schwierigen Gegnern – Spengler sah es als nicht undenkbar an, dass die Borussia mit null Punkten nach den ersten Wochen der Rückrunde dasteht. Das hat sich mit der 1:3-Niederlage am Sonntag beim Tabellenführer VfB Stuttgart bewahrheitet. Wobei die Partie vergangene Woche gegen Turbine Potsdam witterungsbedingt ausgefallen war – Nachholtermin ist der 8. März. In der Tabelle ist Borussia nun trotzdem auf einen Abstiegsplatz zurückgefallen, belegt nun Rang zwölf mit 15 Punkten.

Der VfB Stuttgart, der mit großen Ambitionen im Frauenfußball den Durchmarsch von der Regionalliga in die 1. Bundesliga angeht, ist für die Borussia allerdings auch kein Gradmesser. Die Stuttgarterinnen übernahmen in der Partie zunächst die Kontrolle, setzten auf viel Ballbesitz und ein hohes Pressing. Die erste nennenswerte Gelegenheit hatte Jana Beuschlein. Nach einem Ballgewinn ging sie allein auf VfL-Torhüterin Jil Frehse zu, doch diese blieb Siegerin.

Stuttgart knackt Gladbach

Borussia war zu Beginn defensiv gut organisiert und versuchte immer wieder, über schnelle Umschaltmomente Entlastung zu schaffen. Die Führung für die Gastgeberinnen fiel jedoch in der 19. Minute: Nach einem Ballverlust der Fohlen kurz vor dem Strafraum legte Daphina Redzepi quer auf Nicole Billa, die nur noch einschieben musste.

In der 31. Minute erhöhte Stuttgart auf 2:0. Nach einem langen Pass landete der Ball im Sechzehner, wo Beuschlein die herauseilende Frehse mit einem Kopfballheber überwinden konnte. Borussia zeigte sich offensiv bemüht, doch mangelnde Präzision bei Pässen und Flanken verhinderte klare Torchancen.

Nach dem Seitenwechsel sorgten die VfB-Frauen früh für das 3:0. Leonie Schetter steckte auf Daphina Redzepi durch, die das Leder aus halblinker Position ins lange Eck spitzelte. Zwei Minuten später erarbeitete sich die Borussia durch Mia Giesen eine gute Möglichkeit. Darauf folgten zwei Distanzversuche: Paula Klensmann setzte den Ball ebenso zu hoch an wie kurz darauf Maresa Arici.

Verdiente Gladbach-Pleite

In der 59. Minute gelang der Treffer zum 1:3: Alina Abdii kam auf der linken Seite des Fünfmeterraums zum Abschluss und schob den Ball ins Tor. Stuttgart bemühte sich sofort, den alten Abstand wiederherzustellen, doch Rall scheiterte aus kurzer Distanz an Frehse, und Lea Dongus köpfte eine Ecke an die Latte.

In der Folge flachte das Spiel ab. Borussia bemühte sich um den Anschlusstreffer, konnte jedoch keine weiteren gefährlichen Chancen mehr erspielen.

„Vom Ergebnis her geht der Sieg für Stuttgart in Ordnung. Trotzdem haben wir über viele Phasen gut dagegengehalten und hatten unsere Momente. Dort zu verlieren, noch dazu gegen das vielleicht beste Team der Liga, ist kein Weltuntergang. Entscheidend ist, dass wir die positiven Aspekte aus diesem Spiel mitnehmen. Die Mannschaft lebt und hat sich zu keinem Zeitpunkt aufgegeben. Jetzt kommen die Partien, in denen wir punkten müssen – und dafür sind wir bereit“, sagt Spengler. Nächster Gegner am kommenden Sonntag ist im Grenzlandstadion die Reserve von Bayern München, die mit einem Sieg gegen Wolfsburg II in der Tabelle an Borussia vorbeigezogen ist.