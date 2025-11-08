Gladbach nimmt Bocholter Einladungen an und hält den Kontakt nach oben

Dank wiederholt fragwürdigen Abwehrverhalten auf Seiten des 1. FC Bocholt fährt Borussia Mönchengladbachs U23 auch den vierten Sieg in Folge ein. Zusätzlich zeigten sich die Schwatten nicht konsequent in der eigenen Chancenwertung.

Bis dahin schauten sich die Gladbacher Gäste das Geschehen in Ruhe ein, um dann eiskalt zuzuschlagen. Zunächst traf Grant-Leon Ranos aus deutlicher Abseitsposition (22.). Die dabei offenbarten Lücken zeigten sich kurz darauf aber erneut. Ranos setzte Fritz Fleck mit einem einfachen Steilpass in Szene. Der Youngster war daraufhin komplett allein auf weiter Flur und spitzelte das Leder cool an Lucas Fox vorbei (23.). Bocholt war um Spielkontrolle bemüht, brachte die Fohlen mit weiteren Ballzirkulation aber nicht wirklich ins Schwitzen.

Auf holprigem Geläuf taten sich beiden Mannschaften zunächst schwer. Bocholt hatte mehr Ballbesitz, doch die Fohlen machten die Räume um den eigenen Strafraum geschickt zu. Die erste echte Tormöglichkeit ließ entsprechend ein Weilchen auf sich warten. Nach Steckpass von Marlon Frey legte Marvin Lorch ins Zentrum, wo Jan Holldack die Kugel mit vollem Körpereinsatz über den Querbalken bugsierte (19.).

Und statt aus den optischen Vorteilen Profit zu schlagen, verteidigte der FCB erneut höchst fragwürdig. Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte dribbelte sich Charles Herrmann an drei Gegenspielern vorbei und überwand mit einem Doppelpass mit Ranos noch gleich zwei weitere. Auch der U17-Weltmeister durfte dann auf Fox zulaufen und schob an diesem zum 2:0 vorbei (39.).

Die Bocholter hatten noch einige ordentliche bis gute Gelegenheiten für eine Antwort, doch Lorch (41.), Cedric Euschen (43.) und Maik Amedick (45.) fehlte das notwendige Abschlussglück. Auf der anderen Seite brach auch noch Ranos nach einem einfachen Befreiungsschlag durch, scheiterte diesmal aus leicht spitzem Winkel an einer Fußabwehr von Fox (45.+3).

Bocholt verpasst den Anschluss, Gladbach macht den Sack aber auch nicht zu

Der FCB hatte im zweiten Durchgang den Blitzstart vor Augen, doch Jan Holldack traf im Fallen nach Vorarbeit von Lorch nur den Innenpfosten, das Tor war eigentlich größtenteils verweist (49.). Dies sollte jedoch für keinerlei Sicherheit in der Defensiver der Hausherren sorgen. Erneut hatte Fleck nach einem einfachen Steckpass viel zu viel Platz, diesmal rettete Fox mit einer abtauchenden Parade (58.).

Gladbach konnte seine Zwei-Tore-Führung ohne große Probleme verwalten, hatte sogar insgesamt die besseren Chancen. Kilian Sauck agierte zu eigensinnig und übersah den freistehenden Mann neben ihm (71.), kurz vor Schluss musste Fox noch einmal in höchster Not gegen Yannick Michaelis eingreifen (89.). Offensiv hatte Bocholt insgesamt nicht das notwendige Quäntchen Glück, so hatten Julian Riedel (76.) und Johannes Dörfler (86.) nennenswerte Möglichkeiten zum Anschluss.

Mehr sollte jedoch nicht mehr geschehen. Gladbach hält den Anschluss nach oben, während der FCB eine ernüchternde Heimniederlage aufarbeiten muss.

1. FC Bocholt – Borussia Mönchengladbach II 0:2

1. FC Bocholt: Lucas Fox, Dawyn-Paul Donner, Julian Riedel (84. Maximilian Adamski), Maik Amedick (46. Jeff Mensah), Jan Holldack (61. Arnold Budimbu), Nicolas Hirschberger (46. Jonas Carls), Johannes Dörfler, Marlon Frey, Marvin Lorch, Cedric Euschen, Patrick Kurzen (73. Aaron Bayakala) - Trainer: Gabriele Di Benedetto

Borussia Mönchengladbach II: Florian Dimmer, Lion Schweers, Tyler Meiser, Veit Stange, Nico Vidic (78. Kemal Cirpan), Fritz Fleck, Kilian Sauck (82. Justin Adozi), Niklas Swider, Charles Herrmann (78. Joshua Uwakhonye), Yannick Michaelis, Grant-Leon Ranos - Co-Trainer: Tobias Trulsen - Trainer: Sascha Eickel - Co-Trainer: Daniel Mair

Schiedsrichter: Björn Sauer - Zuschauer: 1991

Tore: 0:1 Fritz Fleck (23.), 0:2 Charles Herrmann (39.)