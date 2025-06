Gladbach: Nachwuchstrainer mit offener Zukunft

Seit Anfang Mai haben 21 Klubs in den drei Profiligen in Deutschland den Trainer ausgetauscht. Nur bei RB Leipzig und Alemannia Aachen fehlen noch die Vollzugsmeldungen bezüglich eines neuen Cheftrainers. Der Sommer ist längst nicht mehr nur ein Markt der Spieler, sondern für Trainer ebenfalls ein immer ereignisreicheres Zeitfenster geworden.

Das hat sich in den vergangenen Wochen unter anderem bei Gladbachs U23-Trainer Eugen Polanski und U19-Coach Oliver Kirch gezeigt. Beide wurden immer wieder mit anderen Klubs in Verbindung gebracht – und saßen nach Informationen unserer Redaktion am Verhandlungstisch bei Zweit- und Drittligisten.

Polanski erteilte jüngst dem VfL Osnabrück und Alemannia Aachen eine Absage und ist in der vergangenen Woche mit seiner Mannschaft in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Dass sich bei ihm in nächster Zeit noch etwas tut, ist nicht absehbar. Zwar fühlt sich Polanski für den Profibereich gewappnet, will aber gleichzeitig nichts überstürzen – der Schritt weg aus Gladbach soll für den 39-Jährigen, sofern er denn erfolgt, wohlüberlegt sein.