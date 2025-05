Gladbach nach nächstem Spektakel im Halbfinale, Bayern besiegt BVB

Die Partie begann nach Maß für die Fohlen Kevin Ahlberg sorgte für die frühe Führung (5.). Danach rissen die Hoffenheimer immer mehr das Heft des Handelns in die Hand. Nevio Ostheimer glich folgerichtig für die Gäste aus (27.), kurz vor der Pause nickte schließlich Zain Biazid zum 2:1 ein (38.).

Die Fohlen schienen immer mehr mit dem Rücken zur Wand, David Creta erhöhte nach der Pause per Strafstoß für Hoffenheim (59.), kurz darauf verkürzte Niko Horvat für die Hausherren (62.). Wie in der Vorwoche spielte ein Platzverweis das Zünglein auf der Waage zugunsten der Gladbacher. Emil Kramer musste eine knappe Viertelstunde vor Schluss das Feld per Ampelkarte verlassen. Danach drehten die Hausherren auf. Horvat glich zunächst aus und drehte kurz vor Schluss mit seinem dritten Treffer das Spiel sogar (88.).

"Die Jungs haben sich alle klasse reingehauen und den Widerständen getrotzt. In Summe sind wir aus meiner Sicht verdient weitergekommen. Ich bin extrem stolz auf die Mannschaft und habe große Vorfreude auf das Halbfinale", sagte Gladbachs Coach Michael Enache in den offiziellen Vereinsmedien. Dort dürfen sich die Gladbacher auf den FC Bayern freuen.

Borussia Mönchengladbach – TSG 1899 Hoffenheim 4:3

Borussia Mönchengladbach: Marcello Trippel, Ben Schiffer, Artem Muradian, Yousef Joseph Bellahsen, Elias Vali Fard, Niko Horvat (90. Anton Martyniuk), Mathieu Nguefack, Armin Spahic, Wael Mohya, Can Armando Güner (46. Mika Hermann Van Lipzig), Kevin Ahlberg (66. Jakub Peret) - Trainer: Michael Enache

TSG 1899 Hoffenheim: Nico Biedermann, Luca Provvido (73. Miguel Poyatos), Tom Fiederer, Ibrahim Saidykhan, Maximilian Raphael Theuer, Neno Zezelj, Nevio Ostheimer (53. Tamay Dügdü), Krystof Cizek, Emil Kramer, David Creta, Zain Biazid - Trainer: Paul Ehmann

Schiedsrichter: Nils Ole Vitt - Zuschauer: 270

Tore: 1:0 Kevin Ahlberg (5.), 1:1 Nevio Ostheimer (27.), 1:2 Zain Biazid (38.), 1:3 David Creta (59. Foulelfmeter), 2:3 Niko Horvat (62.), 3:3 Niko Horvat (78.), 4:3 Niko Horvat (88.)