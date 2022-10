Gladbach mit Legenden-Spiel vor Weihnachten Borussia lädt alle Spieler aus 18 Jahren Borussia-Park ein. Am Samstag, 17. Dezember, treten die Legenden gegen das aktuelle Team an im Gladbacher Stadion.

Das Video, das Borussia Mönchengladbach am Samstagmorgen veröffentlich hat, dauert nur 38 Sekunden. Doch es steckt voller Emotionen und Erinnerungen an die vergangenen 18 Jahre des Klubs, der in diesem Jahr seit 122 Jahren besteht. Am 30. Juli 2004 zogen die Gladbacher mit einer Fan-Prozession quer durch Mönchengladbach ins neue Stadion, den Borussia-Park, um. Und nun treffen sich die „Legenden des Parks“ – Spieler, die seither Borussen waren.

Am 17. Dezember, also kurz vor Weihnachten, steigt das Event ab 19 Uhr, das teilte der Verein nun mit. „Abstiegskämpfer, Aufstiegshelden, Relegationsretter und Europapokalteilnehmer – eine hochkarätige Auswahl aus den Akteuren, die in den vergangenen 18 Jahren im Borussia-Park für den VfL aufgelaufen sind, fordert an diesem legendären Abend die aktuelle Fohlen-Elf heraus“, kündigt der Bundesligist im Vorfeld des Spiels gegen Eintracht Frankfurt am Samstagabend (18.30 Uhr) an.

Filip Daems, Roel Brouwers und Oliver Neuville, mithin derzeit Co-Trainer von Coach Daniel Farke, haben zugesagt, viele weitere Namen will der Klub in den kommenden Wochen bekannt geben. Natürlich sind auch noch aktive Stars wie Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Marco Reus (Borussia Dortmund) oder Granit Xhaka (FC Arsenal) auf der Legenden-Liste, doch dürften alle drei erstmal WM-Reisende sein. Am 17. Dezember ist in Katar das Spiel um Platz drei.