Gladbach II steigert sich nach der Pause: Klarer Sieg in Wickrath

Borussia Mönchengladbach hat mit der Regionalliga-Mannschaft am Donnerstagabend beim Bezirksligisten TuS Wickrath getestet. Nach einem 1:1 zur Pause hat es am Ende doch noch einen standesgemäßen Sieg der Truppe von Oliver Kirch gegeben.
TuS Wickrath zeigte eine gute Leistung im ersten Abschnitt und ging durch Luis Erkelentz sogar in Führung (38.). Der Gegentreffer war auch zugleich der Weckruf für die U23, die sich fortan steigerte und im zweiten Abschnitt davonzog: Jakob Zickler glich vor der Pause auf (45.), dann trieben die Gäste das Ergebnis ab der 60. Minute in die Höhe. Kemal Cirpan (60.), Sulo Ketola (68.), Armin Spahic (79.), Antonio Jozanovic (84. Foulelfmeter) und Rio Bromfield (86. Foulelfmeter) trugen sich in die Torschützenliste ein.
Für die Gladbacher geht es am Sonntag mit dem Borussen-Duell in der Regionalliga weiter, wenn die U23 von Borussia Dortmund im Grenzlandstadion vorstellig wird. Die Wickrather empfangen am Samstag Bezirksliga-Aufsteiger Thomasstadt Kempen.
TuS Wickrath – Borussia Mönchengladbach II 1:6
TuS Wickrath: Juel Maurice Lescher, Romel Seena Anyomi, Jermaine Isaiah Zerai, Luis Erkelentz, Yusuf Sahin, Niklas Clemens, Nils Höffges, Petar Popovic, Quinton Washington, Silvio Cancian, Niek Gabriel Mäder - Trainer: Gianluca Nurra
Borussia Mönchengladbach II: Juri Schüchter, Simon Walde, Julian Korb, Yassir Atty, Yannik David Dasbach, Tristan Top-Rasmussen, Antonio Jozanovic, Kemal Cirpan, Jakob Zickler, Jakub Peret - Trainer: Oliver Kirch
Tore: 1:0 Luis Erkelentz (38.), 1:1 Jakob Zickler (45.), 1:2 Kemal Cirpan (60.), 1:3 Sulo Ketola (68.), 1:4 Armin Spahic (79.), 1:5 Antonio Jozanovic (84. Foulelfmeter), 1:6 Rio Bromfield (86. Foulelfmeter)
23. Spieltag
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr RW Oberhausen - SV Rödinghausen
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr FC Gütersloh - SSVg Velbert
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - SC Fortuna Köln
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - Bonner SC
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr Sportfreunde Lotte - SC Wiedenbrück
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr Wuppertaler SV - 1. FC Köln II
Sa., 21.02.26 16:00 Uhr VfL Bochum II - FC Schalke 04 II
So., 22.02.26 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - Borussia Dortmund II
So., 22.02.26 14:00 Uhr Sportfreunde Siegen - SC Paderborn 07 II
20. Spieltag
Fr., 20.02.26 20:15 Uhr OSV Meerbusch - SC Union Nettetal II
Sa., 21.02.26 18:00 Uhr TuS Wickrath - Thomasstadt Kempen
So., 22.02.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - VfL Tönisberg
So., 22.02.26 15:00 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - 1. FC Mönchengladbach
So., 22.02.26 15:30 Uhr TSV Krefeld-Bockum - SSV Grefrath 1910/24
So., 22.02.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - 1. FC Viersen
So., 22.02.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - Türkiyemspor Mönchengladbach
So., 22.02.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - SpVg Odenkirchen