Gladbach II patzt im Derby, Fortuna Köln auf Aufstiegskurs

Velbert schnuppert wieder am Klassenerhalt

Für das Tabellenschlusslicht SSVg Velbert ging es am 25. Spieltag zum Bonner SC. Der Aufsteiger hat bereits zehn Punkte Puffer auf den möglichen Relegationsplatz und ließ zuletzt mit einem Remis gegen Spitzenreiter Fortuna Köln aufhorchen. Auch gegen die Bergischen übernahmen die Bundesstädter früh die Kontrolle und drückten Velbert in die eigene Hälfte. Die Lücke fanden sie in Halbzeit eins indes nicht, sodass es torlos zum Pausentee ging. Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich am Geschehen auf dem Feld wenig. Völlig überraschend ging die SSVg schließlich in Führung. Artur Golubytskij traf mit seinem ersten Saisontor zum 1:0 (63.). Der BSC kam nicht mehr zurück, Velbert kletterte in der noch verzerrten Tabelle auf den 16 Platz und hat nach aktuellem Stand nur noch einen Punkt Rückstand auf das rettende Ufer.

Kaum Anlaufzeit brauchte es in der Partie zwischen den Sportfreunden Lotte und den Sportfreunden Siegen. Nachdem Elsamed Ramaj im eigenen Strafraum einen Lotter Spieler behinderte, entschied der Unparteiische auf Strafstoß. Leon Demaj übernahm die Verantwortung und versenkte unten links. SFS-Keeper Marcel Johnen war zwar noch mit der Hand am Ball, den Einschlag verhindern konnte er aber nicht (5.). Auf der Gegenseite gab es kurz darauf ebenfalls einen Elfmeter, nachdem Jan Luca Rumpf nach einer Ecke zu Fall gebracht wurde. Dustin Willms trat an – und scheiterte. Den Abpraller brachte Paul-Philipp Besong schließlich aber doch über die Linie (14.). Weitere Torgefahr gab es in der Folge kaum, zahlreiche kleinere Foulspiele sorgten für einige Unterbrechungen und unterbanden einen aufkommenden Spielfluss. Ohne viel Nachspielzeit ging es schließlich in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel durften sich die Siegener bei ihrem Keeper bedanken, der aus kurzer Distanz einen Schuss von Max Ritter parierte (48.). Nur zwei Minuten später rettete er ein weiters Mal in höchster Not. Ein drittes Mal zeichnete sich Johnen aus, als er nach einer Stunde einen Handelfmeter von Demaj abwehren konnte. In dieser Phase des Spiels waren die Lotter die klar tonangebende Mannschaft. Belohnen konnten sie sich in der Schlussphase, als Louis Hiepen nach einer Ecke in die Luft stieg und zum 2:1 einnickte (83.). Einmal mehr sollten die Siegener die Heimreise aus Lotte ohne drei Punkte im Gepäck antreten. Lotte verbesserte sich auf Rang neun, Siegen bleibt Siebter.

________________

Wuppertaler SV taumelt dem Abgrund entgegen