Gladbach II gegen den MSV Duisburg im Borussia-Park

Der MSV Duisburg hat am Dienstagmittag mit einer Nachricht überrascht: Das Topspiel der Regionalliga West zwischen Borussia Mönchengladbach II und dem MSV Duisburg findet am 25. April um 18.30 Uhr nicht im Grenzlandstadion der U23 statt. Gespielt wird stattdessen im Bundesliga-Stadion Borussia-Park.

Der MSV Duisburg kann am 31. Spieltag der Regionalliga West aus eigener Kraft frühestens den Aufstieg schaffen, das wäre das besagte Topspiel gegen Gladbach II. Der Traditionsverein führt die Tabelle der Regionalliga souverän an, benötigt für die direkte Rückkehr in die 3. Liga allerdings noch neun Punkte. Auch ein Aufstieg an Ostern wäre denkbar, wenn die Konkurrenz Zähler liegen lässt - mehr dazu an dieser Stelle.

Winkt ein neuer Zuschauerrekord?