Gladbach hält sich bei Yannick Michaelis zwei Hintertüren offen

Aufgrund des laufenden Vertrags bis 2028 kassiert Borussia für Michaelis noch eine kleine Ablösesumme. Zudem hat sich der Klub nach Informationen unserer Redaktion eine Weiterverkaufsbeteiligung und ein Matching Right gesichert. Letzteres garantiert Borussia, dass sie in Zukunft über alle eingehenden Angebote von Hansa Rostock informiert wird – und die Möglichkeit hat, mit diesen Angeboten gleichzuziehen und Michaelis zurückzuholen.

Im Februar des vergangenen Jahres unterschrieb Michaelis in Gladbach seinen ersten Profivertrag. 2023 war Michaelis aus der Jugend von Hannover 96 an den Niederrhein gewechselt. Der Rechtsaußen, dessen Profil aus Schnelligkeit und Torgefährlichkeit immer wieder an den jungen Patrick Herrmann erinnert, fand sich in Gladbach schnell zurecht. Für die U19 erzielte er in 41 Pflichtspielen elf Tore. Hinzu kamen 14 Vorlagen, die unterstreichen, dass Michaelis in der Offensive längst nicht nur auf seine Qualitäten als Vollstrecker zu reduzieren ist.

Auch Ryan Naderi ging von Gladbach nach Rostock