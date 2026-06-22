Gladbach hält sich bei Yannick Michaelis zwei Hintertüren offen

Den Sprung aus der eigenen Jugend in die U23 hat Yannick Michaelis in der Saison 2025/26 beeindruckend gemeistert. Seine 2.599 Regionalliga-Minuten wurden nur von Kapitän Michael Lieder (2.655) und Veit Stange (2.854) überboten. Stange wird in der kommenden Saison für den VfB Stuttgart II in der 3. Liga auflaufen. Auch für Michaelis ist der Zeitpunkt für den nächsten Karriereschritt gekommen: Der 19-Jährige wechselt zu Drittligist Hansa Rostock. Beide Vereine gaben den Transfer am Samstag bekannt.
„Er hat die Möglichkeit bekommen, den nächsten Schritt in den Profibereich zu machen. Wir haben daraufhin eine Einigung erzielt, die für alle Seiten passt. Wir wünschen Yannick für den nächsten Schritt viel Erfolg und alles Gute“, kommentierte Nachwuchschef Mirko Sandmöller den Transfer in der offiziellen Pressemitteilung.
Michaelis selbst sagte: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mir schnell gezeigt, dass Hansa der richtige Schritt für mich ist. Der Verein hat einen klaren Plan und ich hatte direkt das Gefühl, dass hier großes Vertrauen in junge Spieler gesetzt wird. Ich freue mich auf die neue Herausforderung, auf das Ostseestadion und natürlich darauf, die Fans kennenzulernen.“
Aufgrund des laufenden Vertrags bis 2028 kassiert Borussia für Michaelis noch eine kleine Ablösesumme. Zudem hat sich der Klub nach Informationen unserer Redaktion eine Weiterverkaufsbeteiligung und ein Matching Right gesichert. Letzteres garantiert Borussia, dass sie in Zukunft über alle eingehenden Angebote von Hansa Rostock informiert wird – und die Möglichkeit hat, mit diesen Angeboten gleichzuziehen und Michaelis zurückzuholen.
Im Februar des vergangenen Jahres unterschrieb Michaelis in Gladbach seinen ersten Profivertrag. 2023 war Michaelis aus der Jugend von Hannover 96 an den Niederrhein gewechselt. Der Rechtsaußen, dessen Profil aus Schnelligkeit und Torgefährlichkeit immer wieder an den jungen Patrick Herrmann erinnert, fand sich in Gladbach schnell zurecht. Für die U19 erzielte er in 41 Pflichtspielen elf Tore. Hinzu kamen 14 Vorlagen, die unterstreichen, dass Michaelis in der Offensive längst nicht nur auf seine Qualitäten als Vollstrecker zu reduzieren ist.
In seinem ersten U23-Jahr war er unter Trainer Oliver Kirch im vergangenen Jahr schnell Stammspieler. In der Rückrunde steigerte er sich weiter, am Ende standen für ihn vier Tore und elf Vorlagen in der Statistik. Mit diesen starken Werten hat sich Michaelis in den Fokus anderer Klubs gespielt, letztlich erhielt Hansa Rostock den Zuschlag.
Damit wandelt Michaelis auf den Spuren Ryan Naderis. Der Angreifer ging 2024 aus der U23 der Gladbacher für 950.000 Euro zu Hansa Rostock. Zu Beginn des Jahres wechselte er nach acht Saisontoren für 5,5 Millionen Euro zu den Glasgow Rangers. Nach Informationen unserer Redaktion flossen dank einer Weiterverkaufsbeteiligung rund 750.000 Euro nach Gladbach.
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: